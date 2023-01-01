帶著8連勝 49人將迎戰突襲者隊

49人將衝擊九連勝。(49人提供）

NFL賽季進入第17周，舊金山49人（San Francisco 49ers）將在新年伊始前往拉斯維加斯對陣突襲者隊（Las Vegas Raiders）。目前49人保持了八連勝的出色戰績，穩握季後賽 門票。如果能夠拿到最後兩場比賽的勝利，將有可能衝擊國聯第二名的成績，為季後賽爭取到更有優勢的對陣。反觀突襲者這邊，儘管進入季後賽已無望，但該隊的主場自1995年到2019年設在屋崙，在灣區 擁有大量球迷，兩隊每次交鋒素有「灣區德比」的說法，這場比賽也將是灣區球迷慶祝新年的最佳方式。

賽前，49人也更新了主力四分衛蘭斯（Trey Lance）的恢復情況。剛在新賽季被確立為首發四分衛的蘭斯在第二場比賽中意外腳踝受傷，並隨後宣布賽季報銷。周五，他已經接受了第二階段的手術 ，球隊發言人表示，第二階段的手術是移除在9月首次的手術中植入腳踝跟腱部位的替代裝置。目前，蘭斯行走仍需要拐杖，隊醫表示這樣的情況還需要維持兩周左右。

本賽季表現欠佳，突襲者隊也在尋求變革，本場比賽主教練決定啟用第二四分衛斯蒂德姆（Jarrett Stidham），這也將成為左右比賽的變數。49人主教練沙納漢（Kyle Shannon）表示，斯蒂德姆與首發四分衛卡爾（Derek Carr）的傳球方式相似，但缺乏上場的經驗。「希望我們的防守能夠持續給他壓力。」沙納漢說。

49人新星四分衛波迪（Brock Purdy）的表現令人欣喜，生涯還未嘗敗績，若贏下本場比賽，將是他個人的四連勝。他表示，突襲者的邊鋒克羅斯比（Maxx Crosby）能力出眾。「當你必須時刻關注一個球員時，對方的防守線可以以此做出很多不同的戰術，對方的天賦很全面。」波迪說，「我只需要關注好自己的事，做好細節和習慣，這將是一個非常好的挑戰。」

突襲者主教練麥克丹尼爾（Josh McDaniels）與沙納漢也是多年的老友，兩人私交甚好。他表示，他尊敬沙納漢，他的戰術充滿創新，很會利用四分位的優勢，將隊員的潛力開發到最大，過去的三場比賽也證明了這一點。對於小將波迪的表現，他說：「他是一個成熟的年輕人，你可以看出他掌控了球隊的進攻體系，目光總是在正確的地方。」