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哈斯汀加大法學院 法官裁准更名舊金山加大法學院

編譯組／灣區31日電
舊金山法官支持加大法學院改名。（美聯社）
舊金山法官支持加大法學院改名。（美聯社）

舊金山高等法院的一名法官周五（30日）裁定，州政府可以通過改變哈斯汀加大法學院（UC Hastings College of the Law）的名稱，將其更為「舊金山加大法學院」。 

法官烏爾默（Richard B. Ulmer）周五發布法庭令，拒絕了法學院創始人哈斯汀（Serranus C. Hastings）的後人提出的申請，即發布禁令阻止哈斯汀法學院更名為舊金山加大法學院（UC College of the Law）。 

創始人的後人提出的訴訟聲稱，州長紐森（Gavin Newsom）於9月23日簽署的授權學校更名的法律AB 1936，違反了該州與哈斯汀在1878年簽訂的合同。 

該合同規定，「由S.C.哈斯汀創立和建立的法律學院應永遠被稱為和指定為哈斯汀法律學院」。然而，在為期五年的「恢復性司法」（restorative justice）運動中，歷史學家發現，在創辦學校的大約20年之前，哈斯汀曾 「資助和支持那些對Yuki部族印第安人進行大規模屠殺和其他暴行的人，主要發生在1858年至1860年期間，」因此學院決定放棄這個名字。 

在這一發現之後，學校便開始向加州原住民部落提供無償法律服務，在學校開設了一個原住民法律中心，並在校園內設置了一個永久性的紀念地，最後，學校宣布法學院將進行更名。

哈斯汀家族在訴訟中得到了一部分法學院校友的支持，並且由Dhillon法律集團和美國自由中心（Center for American Liberty）（一個右翼非營利組織）為其作申訴代理。

在該團體提起訴訟後，舊金山加大向「觀察家報」提供了一份聲明。聲明稱，「哈斯汀加大法學院對這些原告試圖阻止學院的改名感到失望，該學院更名是經由AB1936號法案允許的，法案在州眾議會和參議會沒有任何反對票的情況下通過，並由州長簽署的。」

聲明還表示，「學院仍然致力於推進改名工作，並在校園社區的支持下繼續我們的『恢復性司法』的努力。」

舊金山 原住民 加州

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