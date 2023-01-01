大雨中迎新年 金山煙花表演照舊 2019年後首度施放

司機在80號橋遭遇風雨，因此減速慢行。（記者張曼琳／攝影）

強大的大氣河流在新年前夕為整個灣區帶來大雨，多條高速公路和街道面臨大範圍的洪水 、泥石流和道路封閉，包括舊金山 以南Bayshore地區的淹水，以至於南舊金山101高速公路關閉。儘管如此，舊金山市年度煙花表演沒有再次被取消，並以最先進的新技術登場。

31日上午，本報記者在東灣和舊金山通勤期間，途經80號橋並沒有遇見嚴重的交通擁堵，但可見道路積水嚴重，車輛需減速慢行。記者還觀察到，舊金山市中心和市府大樓附近街道並沒有因雨天蕭條，反而見到不少行人冒雨出行。

舊金山市民在雨天出行。（記者張曼琳／攝影）

根據FOX電視台報導，舊金山的新年煙花表演沒有因下雨天氣取消。煙花演出由Pyro Spectacular公司製作。在31日風雨交加的天氣下，公司員工將大量的煙花彈裝到碼頭外的駁船上，並蓋上塑料罩以保持乾燥。

煙花演出的長期的節目製作人迪亞斯（Pat Dyas）表示：「無論霧天、雨天還是多雲天氣，我們都會放煙花。」

去年，由於Omicron變種病毒 的出現和新冠病例的激增，舊金山市的煙花表演在新年前幾天被取消。2022年，煙花表演也被暫停，因此該市上一次舉辦，一年一度的新年煙花表演已經是在2019年。

迪亞斯說：「能夠將新年煙花表演帶回舊金山，我感到非常高興和榮幸。新冠疫情太可怕了，讓人感到難過。」迪亞斯還透露，今年的節目將首次展示最先進的新型煙花，與音樂節拍同步，精確到毫秒。

舊金山沿海Embarcadero地區作為熱門的煙花觀賞地，也並未因雨天受到影響，附近的Waterbar餐廳的經理Jaysen Fort表示：「每年的這個時間都會有下雨的可能，所以我們好像要下雨也一樣開門，如果沒有雨那就很好。」

舊金山市中心並沒有因雨天蕭條，反而見到不少行人冒雨出行。（記者張曼琳／攝影）

但部分華人卻選擇在家守夜過新年。家住在東灣佛利蒙市（Fremont）的華裔劉小姐，沒有像以前那樣去舊金山或其他任何城市觀看煙花表演，她說：「大雨天出門最麻煩，很可能會遇上塞車，加上道路都是雨水，在戶外不是很方便。」因此，她決定和家人一起在家吃飯、看電影，或者在線上觀看新年倒數直播，以迎接新年。