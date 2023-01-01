疫後回歸 亞洲藝術博物館舉行新年敲鐘儀式

秋葉源吾在3位學生和家人的伴隨下，用日語誦經祈福。（記者張曼琳／攝影）

亞洲藝術博物館 （Asian Art Museum）年度日本 新年敲鐘儀式，在過去兩年因新冠疫情 爆發，改為線上。今年終於得以回歸實體活動，讓博物館遊客有機會全程面對面觀看日本新年敲鐘儀式。日本新年敲鐘儀式迎來第37屆，為博物館每年最受歡迎的活動之一，疫情後首次回歸仍座無虛席，帶給遊客具亞洲風情的新年體驗。

31日的敲鐘儀式，分為博物館會員時間和正常公眾時間兩次舉行，會員時間為早晨9時半開始，正常公眾敲鐘儀式為11時半開始，敲鐘儀式全程約40分鐘。

敲鐘儀式由屋崙好人庵禪堂（Kojin-An Oakland Zen Center）秋葉源吾（Gengo Akib）法師主持。在儀式開始前，秋葉源吾法師的妻子秋葉芳（Yoshi Akiba）在場進行舞蹈表演，答謝前來觀看新年敲鐘儀式的遊客。

日本僧侶敲響銅鐘。（記者張曼琳／攝影）

亞洲藝術博物館公共和社區項目副主任威科夫（Allison Wyckoff）也在場致詞。她說：「這是我們第37屆年度敲鐘儀式。我很希望未來能迎來第40屆，也很高興我們能夠親身聚集在這裡。」

威科夫還表示，因為新冠疫情，過去連續兩年的時間，博物館的新年敲鐘均改為在線上舉行。威科夫認為，雖然線上舉行也十分特別，但和面對面的實體活動完全不同。她也非常榮幸地歡迎屋崙好人庵禪堂的法師和成員前來博物館主持儀式。

敲鐘前儀式，秋葉源吾為公眾祈福。（記者張曼琳／攝影）

隨後，秋葉源吾在三名學生的伴護下，用日語誦經祈福，以告別去年的糟糕經歷，準備迎接新的一年。秋葉源吾法師在1943年出生於日本，畢業於東京駒澤大學後，從事廣告工作數年，在對「工薪族」生活感到失望後，成為一名禪師，他於1982年首次離開日本訪問北美，在舊金山禪宗中心擔任客座教師一年，之後留在灣區開設了屋崙好人庵禪堂。

在法師儀式結束後，公眾有機會近距離觀賞和敲響，這是一尊1532年為日本但馬省的大園尼寺製作的大型銅鐘。銅鐘上的銘文包括佛經和有關鐘製作的信息，例如工匠的名字、日期和寺廟名稱。鐘上經文以凸起的文字和圍繞鐘的四個方塊裡的紀錄著日本文化中象徵著東、南、西、北四大守護王的形象。

在儀式開始前秋葉源吾法師的妻子秋葉芳（Yoshi Akiba）在場進行舞蹈表演。（記者張曼琳／攝影）

每年亞洲藝術博物館的日本新年敲鐘儀式，為舊金山每年最受歡迎的活動之一。31日上午的瓢潑大雨，也未為阻擋遊客前來觀賞的熱情。有不少亞裔家庭帶著孩子前來觀賞，感受日本傳統新年文化。

根據亞洲藝術博物館提供的資料，在日本，新年敲鐘儀式從12月31日午夜前開始直至1月1日清晨，鐘聲需敲響108次。敲鐘儀式意味著消除黑暗，迎接光明、和平與幸福的新年。在介紹敲鐘儀式的資料中還寫道：「敲鐘時，請發念或祈願，祈願清淨世間，喚醒眾生佛性與智慧。敲響希望有助於消除世界的黑暗的力量，並在2023年為世界帶來和平。」