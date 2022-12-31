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十大新聞之五 矽谷科技業裁員潮動盪 金山市府關切

記者李怡 / 舊金山報導
因大量裁員與受疫情影響，舊金山金融區許多辦公樓到目前還是空置。（記者李怡／攝影）
因大量裁員與受疫情影響，舊金山金融區許多辦公樓到目前還是空置。（記者李怡／攝影）

2022年科技界的大事件，莫過於億萬富豪馬斯克在科技股大跌前，允諾以440億美元收購推特，後來想反悔不成，只能兌現承諾。

在他接管推特公司後，舊金山總部大裁員，且被裁員工未提前收到通知和享有應有的裁員安置福利；此舉引發爭議並招致多起法律訴訟，將推特推上風口浪尖。同時推特裁員，也引發整個灣區科技公司為縮減成本的裁員浪潮，預計裁員影響將會持續到2023年。

據加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）消息稱，2022年舊金山灣區已有超過1萬人被裁員。其中，第四季以來，Meta在新一輪裁員中裁掉2000多名員工，亞馬遜裁員200多人，Juul Labs裁員100多人，Astra Space裁員60多人。舊金山灣區科技公司預計在2023年1月中旬，將繼續裁員2546名，會持續到4月上旬，預計可能再導致灣區至少3000科技人失業。

以上大部分公司預計新一波裁員計畫將在2023年1月中旬開始，部分員工將在2023年2月10日之前離職，這些裁員行動均指永久性裁員。

經濟學家表示，灣區任何科技業裁員發生，都可能在當地產生連鎖反應，因為許多餐館、零售商店、旅館與其他科技相關配套產業，都仰賴大型科技公司來增加銷售額與利潤。

另有專家認為，疫情期間，科技界發展快速，因為民眾對購買科技設備、裝置、手機的需求倍增。但現在疫情過去，必要的採購也都已完成，自然回歸到正常狀況。因此，儘管裁員代表就業增長放緩，經營有些困難，但不會影響灣區科技的長期前景。

面對科技公司的大規模裁員，舊金山市府也做出相應的動作，制定政策援助被裁減的基礎勞工。其中舊金山市長多次提到，舊金山市縣府會提供數千工作崗位給被裁的科技員工，並多次與科技公司主管層溝通，呼籲盡可能保留基礎勞工的工作崗位，並做好未來被裁減員工的福利安置。當然，舊金山市府最擔心的，是科技公司裁員給政府稅收市內商業所帶來的長遠和重大影響。

裁員 舊金山 灣區

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