十大新聞之四 裴洛西丈夫遇襲 在金山住宅內遭重擊
2022年10月28日清晨2時許，在美國長期非法居留的42歲的加拿大籍男子狄帕培（David DePape），潛入聯邦眾議長裴洛西位於舊金山的官邸。裴洛西本人不在家，狄帕培暴力攻擊了裴洛西的丈夫、82歲的保羅．裴洛西（Paul Pelosi）。狄帕培疑為極右派言論的支持者，目前監禁於舊金山縣監獄，對聯邦和地方法庭提出的一系列指控一概不認罪。
法院紀錄顯示，案發時，嫌犯狄帕培沒有發現議長裴洛西，而是在主臥房發現裴洛西的丈夫保羅．裴洛西。狄帕培曾大喊：「裴洛西在哪裡？」之後，二人在暗夜中展開爭鬥，接報趕到現場的警察曾喝令狄帕培放下錘子，但狄帕培轉身揮動錘子重擊82歲的保羅．裴洛西頭部，保羅頭殼破裂倒地失去知覺，送醫急救後，在醫院住了一個星期，狄帕培則當場被捕。
之後，調查人員發現，裴洛西官邸通往後方門廊的玻璃門遭人擊破，此外還發現一卷膠帶、白色繩索、第2把榔頭、一副橡膠和布料製成的手套及束線。根據警方紀錄，狄帕培自稱是執行「自殺性任務」，使用錘子擊毀裴洛西的膝蓋，讓裴洛西不得不坐輪椅出現在國會上，可以警惕威脅其他國會議員。
聯邦法庭指控狄帕培襲擊和綁架未遂罪名，如兩個罪名成立，其中一項最高量刑為30年徒刑，另一罪名為20年徒刑。除了聯邦法庭所提兩項控罪，舊金山地方高等法院亦對被告提出多項控罪，包括試圖謀殺、使用致命武器攻擊、虐待長者、入室盜竊、試圖殺害或重傷公職官員。
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