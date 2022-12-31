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十大新聞之三 馬兆明敗選 日落區22年來首次無華裔議員 

記者張曼琳／舊金山報導
馬兆明競選團隊在海洋灘與前來的支持者、居民和義工合影留念。（記者張曼琳／攝影）
馬兆明競選團隊在海洋灘與前來的支持者、居民和義工合影留念。（記者張曼琳／攝影）

2022年舊金山日落區（第四區）議員選舉中，現任市議員馬兆明（Gordon Mar）最終意外以460票差距敗選，輸給挑戰者殷嘉立（Joel Engardio）；這也使得以華裔為主的日落區，22年來首次選出非華裔的市議員。

日落區位於舊金山西部，人口以亞裔為主，自從舊金山2000年恢復市議員分區選舉來，已選出六名不同市議員，全為華裔，此次是22年來首次由華裔以外人士當選。殷嘉立也成為舊金山20年來首個擊敗現任市議員的當選者 。

11月16日選舉結果出爐後，馬兆明在當日下午4時許承認敗選，並向殷嘉立表達祝賀；殷嘉立承諾，他希望創造一個最好的舊金山。

通常現任市議員競選連任都有優勢，挑戰者很難撼動，但今年日落區市議員的選情膠著，出乎人們預料；曾經三次競選市議員失敗的殷嘉立，一開票就領先約500票，馬兆明則一直苦苦追趕，但始終難以縮小差距。

華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）曾分析，若馬兆明順利連任，他極有可能競選並接任華裔州眾議員丁右立（Phil Ting），然而其敗選的結果，或會令他無緣眾議員角逐。

李志威認為，馬兆明連任失利主要有兩個原因：第一，轄區重新規畫導致選票成分的改變；他表示，被畫入第四區的新選民主要支持殷嘉立，而新產生的約500張選票正是二人所差的票數。第二，馬兆明在教委罷免及地檢長罷免上的反對表態，傷害他在華人社區的形象，導致華人選民轉而支持殷嘉立。

同時，馬兆明的哥哥、前第一區市議員的馬兆光（Eric Mar）是一名極左進步派的領袖，其政治理念在社區內分歧較大，也可能是影響馬兆明連任的原因之一。李志威說：「當所有的因素綜合在一起，導致他連任失利。」

現任市議員馬兆明承認敗選，在聲明中自豪取得的住房等成績。（選自/馬兆明競選官網）
現任市議員馬兆明承認敗選，在聲明中自豪取得的住房等成績。（選自/馬兆明競選官網）

華裔 舊金山 眾議員

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