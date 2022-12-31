十大新聞之二 金山地檢長、3教委遭罷免下台 創紀錄

參與罷免教委的華裔家長們。（本報檔案照）

2022年是期中選舉之年，在舊金山 ，今年的最大的選舉亮點，不是加州州長紐森高票勝出，也不是幾屆元老州市參眾議員的連任，而是期中選舉初選和決選之外的兩場特別罷免 選舉：舊金山市「進步派」先鋒地檢長博徹思 （Chesa Boudin)、以及聯合學區的三名教育委員一年內先後被罷免，創下當地罷免選舉的成功紀錄。

自博徹思2020年上任以來，批評者一直把舊金山長期存在的弊病，從街頭吸毒過量、遊民、精神健康問題到猖獗的盜竊搶劫，都歸咎於博徹思頭上。正是這些問題導致舊金山民眾發起罷免博徹思運動，支持罷免者很快籌集到超過700萬元經費，發起投票選舉，並最終以60%的支持票成功將其罷免。

儘管博徹思上任後，舊金山整體犯罪報案率有所下降，但反對者認為他的輕罪不起訴、釋放輕罪獄犯政策危及治安，任內重大罪案都未追究罪犯責任，他的政策會對社區帶來長久傷害。在舊金山，進步派本來是主流民意，但因博徹思任職期間打砸搶犯罪不斷，危及善良守法居民與商家權益，但他拒絕調整政策，讓溫和派不滿，終被罷免。

2022年的教委罷免運動，是針對舊金山聯合學區的盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）三名教委，民眾最終以壓倒性的投票結果贏得罷免選舉。

舊金山聯合學區教育委員會，在新冠疫情期間處理學區事務的方式和態度爭議不斷；其中爭議焦點包括疫情期間校園重啟過慢、學區不抓教育大事而浪費資源為學校改名、名校洛威爾高中（Lowell High）的招生改革取消成績考試、高勵思涉歧視亞裔的推文言論等等。爭議觸發民眾對教委官員的不滿，表明這些教委們並不是真正為了孩子著想，而是另有政治企圖，將教委一職作為自己政治生涯的墊腳石，因此發起了罷免。

華裔選民和華裔家長在本次教委罷免活動中，起到重要的作用，被稱為華裔社區積極參與選舉的覺醒之舉，具有里程碑式的意義。罷免成功後，推動罷免的華人社區代獲任教委。