十大新聞之一 徐麗麗命案 男友為財買兇殺人 還甩鍋種族

屋崙知名牙醫徐麗麗被害案件經歷驚天逆轉，警方後來證實，其男友Nelson Chia為錢財雇兇殺人。（好友供圖）

屋崙 知名華裔牙醫徐麗麗（Lili Xu）被害案件，經歷了連串驚天逆轉，震驚北美華人 社區，成了2020年頭號大新聞。

徐麗麗的73歲男友Nelson Chia，在8月謀殺事件發生後，一度在電視鏡頭前痛哭流涕，認為徐麗麗遭搶劫謀殺有種族因素。但警方在10月28日忽然召開記者會表示，是Nelson雇兇手貝森（Hasheem Bason）謀殺了徐麗麗。之後，在Nelson被捕入獄後不到24小時，警方發現他在獄中上吊自殺。

今年8月21日，徐麗麗和男友Nelson一起去東屋崙越南小西貢社區的5街1000號街區的一家華人按摩店按摩。當時，Nelson開車，徐麗麗坐在副駕駛位。停車後，有一輛車從左側靠近並排停下，開車的人下車，繞過駕駛位的Nelson，到正準備下車的徐麗麗身邊襲擊，疑似是要搶劫她的隨身錢包。徐麗麗大聲喊叫。但兇手殘忍的連開三槍，徐麗麗當場遇害。

因為事發地區此前頻發搶劫，且有華人Uber送餐司機馮幹和也在此地家門口樓下等待外賣派單，遭搶劫殺害。所以一開始，很多人以為，徐麗麗案也是搶劫殺人。Nelson接受電視台採訪，也聲淚俱下，痛心失去女友，認為是種族原因導致的劫殺。

不料，屋崙警局在10月28日忽然召開緊急記者會表示，正是徐麗麗的男友Nelson為了經濟利益，雇貝森殺人。當時兩人已被逮捕，警稱謀殺和種族因素無關。

但Nelson在入獄後不到一天，就上吊自殺。讓案件更加一波三折。

警方後來表示，徐麗麗的壽險保單、信託、有限責任公司、不動產和帳戶，價值在1200萬至1400萬間。Nelson是受託人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。因此早在7月，他就開始策畫雇兇手貝森殺人。