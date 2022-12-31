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機票瘋漲…芝加哥→聖荷西800元 鳳凰城→賭城999元

編譯組／灣區30日電
美國國內機票價格本周大漲。（美聯社）
美國國內機票價格本周大漲。（美聯社）

由於西南航空公司（Southwest Airlines）取消數千次航班造成的混亂，本周機票票價也瘋狂飆漲。民眾要去哪裡或乘坐哪家航空公司都不重要，重要的是機票價格和航線，二者令人咋舌。

芝加哥到聖荷西目前需800美元；若周四（29日）從鳳凰城返回灣區，最便宜為418美元，另要花4個多小時在華盛頓州的轉機時間。周四從鳳凰城到賭城最便宜的航班是聯合航空（United Airlines）的999美元。

一個最後一分鐘的旅行者，通常可以低於100美元的價格預訂從洛杉磯到舊金山的航班，但截至周三（28日）下午，旅客如果需要在1月1日前從洛杉磯地區飛往灣區，單程票的價格是在350美元到700美元之間。從東海岸一些主要城市地區返回灣區，本周末的單程票價從359美元到600多美元不等，如果需要在周六（31日）前飛行，則遠遠超過900美元。而在一月份的大多數日子裡，折扣航空公司Spirit和Frontier提供的這種旅行的價格低於200美元。

不僅機票價格備受衝擊，航線選擇也少的令人匪夷所思。從匹茲堡到華盛頓特區的航班，通常是1個小時的直飛航班，在周四或周五（30日）幾乎找不到，截至周三下午，旅遊網站Kayak上的每一個選擇都超過1000美元，還要在芝加哥停留11個小時，向錯誤的方向飛幾百英里。開車走同樣的距離，只需要4、5個小時。

航班跟蹤公司FlightAware的發言人邦斯（Kathleen Bangs）建議說，如果旅客等不到西南航空在新年重新訂票，那麽「尋找其他交通工具，把所有東西都拍下來，保留收據，然後提交給西南航空」。她補充說，消費者現在也可以在網上向交通部提交他們的投訴和文件。

邦斯說，除了天氣關係，造成混亂局面還有其他原因：現在乘坐飛機的人比疫情之前更多，但飛機減少了，這與飛行員的短缺和其他變化有關。這些變化減少了緩解航班延誤的回旋餘地，航班取消和乘客增加，使滯留的乘客要花更長的時間才能得到其他航空公司的空位，也使價格甚至比最後一分鐘的假日旅行還要高。

專家說，如果西南航空公司的運營恢復正常，價格應該在周末開始下降，並在下周大幅下降。

灣區 洛杉磯 芝加哥

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