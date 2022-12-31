舊金山3急診室 無家可歸病患占32% 高於全州6倍

平均計算無家者病患占全州大多數急診室患者人數不到5%，但在舊金山該數字高達 32%。（ABC電視台／畫面）

據ABC電視台報導，基於對加州 數據的分析，三間舊金山 急診室的無家可歸者病患比率最高，一些衛生官員擔心，無家患者的比率增高，會對醫院的人員配備和床位供應產生潛在長期影響。舊金山幾家急診室收治無家可歸者病患比率為全州其他醫院（包括洛杉磯醫院）的六倍。

根據電視台數據分析，平均計算無家可歸者病患占全州大多數急診室患者人數不到5%，但在舊金山該數字高達32%。

舊金山聖弗朗西斯紀念醫院和聖瑪麗醫療中心醫學主任Joanne Sun。（ABC電視台／畫面）

舊金山聖弗朗西斯紀念醫院（St. Francis Memorial）和聖瑪麗醫療中心（St. Mary's Medical Center）醫學 主任Joanne Sun說：「我認為（該數據）令人驚訝，並對我來說也感到震驚。」

上述兩間醫院的急診室以及舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）的急診室，都位居加州無家患者比率最高的前三名。

加州衛生保健訪問和信息部分析（HCAI）的數據顯示，聖弗朗西斯紀念醫院有32.1%無家患者，舊金山總醫院為 24.7%，聖瑪麗醫療中心為19.4%。

加州衛生保健訪問和信息部分析（HCAI）的數據顯示，聖弗朗西斯紀念醫院有32.1%無家患者，舊金山總醫院為 24.7%，聖瑪麗醫療中心為19.4%。（ABC電視台／畫面）

Joanne Sun博士認為：「這主要是由於我們醫院的位置，」她說。 「我們離田德隆區（Tenderloin）很近，救護車需要將病人送到最近的急診室。」

她還說：「醫務人員不斷地看到同一名無家患者入院，他們經常受藥物影響，需要額外的護理資源，在某些情況下還需要加強安保。」並補充道：「在醫院內外的暴力事件普遍存在，這樣多米諾骨牌效應讓我們的員工感覺身體不適，無法上班，導致人手短缺。」

為無家患者提供護理的醫院，通常會承擔更多的費用。例如，聖弗朗西斯科紀念醫院和聖瑪麗醫療中心的65%的無家患者持有政府醫療補助計畫（Medicaid，俗稱白卡），該計畫費率自2012年以來未被提高。另外20%無家患者為自費，所以醫院通常不報銷。

Joanne Sun博士表示，無家患者的上升對Dignity Health等醫院產生財務影響，可能將限制可用的人員配備和床位供應。

舊金山總醫院首席醫療官LukeJohn Day表示，急診室中的高比率無家患者並沒有造成人員配置緊張，但為滿足患者護理的總體需求，需要更多空間。（ABC電視台／畫面）

舊金山總醫院首席醫療官LukeJohn Day表示，急診室中的高比率無家患者並沒有造成人員配置緊張，但為滿足患者護理的總體需求，需要更多空間。他說：「我們在醫院內開設更多病房，以照顧更多需要住院的患者，我們只是看到所有患者的治療量增加。」

根據州急救部門的績效數據，急診室無家患者最高的前10名的醫院中，有6家位於舊金山。