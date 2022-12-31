十大新聞之八 建遊民房選址 遭多社區反對
灣區貧富差距懸殊，無家可歸是嚴重的社會問題，政府希望透過興建遊民中心來解決，然而遊民中心的選址卻經常引起爭議。畢竟許多社區人士會擔心遊民帶來的治安隱患，甚至影響社區房價。不少人雖然都支持遊民問題必須透過暫時與永久的住房方案解決，但多半還是有「NIMBY」（Not In My Backyard）的想法。
聖荷西市府為了解決無家可歸者的問題，曾訂出確切目標，必須要增建遊民安置處，並且希望在每一個選區都選一個地點，共同分擔責任。而2022年度在西聖荷西以及北聖荷西Noble小學附近的選址，在華裔社區特別造成廣泛的討論與擔心。
市府原先將西聖荷西與薩拉度加市的交界處附近列為可能的地點，位在85號公路與Prospect路附近。但附近居民擔心附，這裡挨著許多學校、學習中心與青少年興趣班，將會嚴重影響社區及孩童的安全。
草根人士認為，當地方圓0.5哩之內，就至少有Blue Hill小學、Saratoga Star Aquatics、Christian Righteousness Education Center等13間公私立學校與教育中心。如果將範圍拉到1.6哩，則更還有17所學校，像是John Muir小學、Christa McAuliffe小學、Miller初中等。
北聖荷西Noble小學附近的選址，同樣引起社區驚訝。許多小學生在放學後會從Noble小學走路到附近約50公尺遠的聖荷西貝律耶薩（Berryessa）圖書館學習。雖然距離很近，可是孩子們會經過遊民安置點所在的街道，才能到達圖書館。本報記者曾在附近隨機尋訪不同族裔的社區居民，所有人聽到該計畫後，都一致表達反對立場。
他們還認為，不少社區民眾特別是上了年紀的耆英居民，喜歡在傍晚出門散步健身，因此不適合在該處設置遊民住房，特別是2021年佛利蒙（Fremont）才發生過28歲遊民洛馬克斯（Alexander Lomax）性侵和毆打兩名婦女（受害人分別為57歲和67歲）的誇張事件。
遊民中心的選址將是持續進行的社區議題，聖荷西市政府也在研擬，將部分輕軌（VTA）車站作為聖荷西的無家可歸者的臨時庇護所。例如可能在北聖荷西、市議會第4選區的輕軌Cerone站，該站靠近艾爾維索（Alviso），以及南聖荷西第十選區的Cottle站，在這些與住宅區有一定距離的地方設置臨時住房。
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