十大新聞之八 建遊民房選址 遭多社區反對

聖荷西市的遊民營地一角。（記者李榮╱攝影）

灣區貧富差距懸殊，無家可歸是嚴重的社會問題，政府希望透過興建遊民 中心來解決，然而遊民中心的選址卻經常引起爭議。畢竟許多社區人士會擔心遊民帶來的治安隱患，甚至影響社區房價。不少人雖然都支持遊民問題必須透過暫時與永久的住房方案解決，但多半還是有「NIMBY」（Not In My Backyard）的想法。

聖荷西 市府為了解決無家可歸者的問題，曾訂出確切目標，必須要增建遊民安置處，並且希望在每一個選區都選一個地點，共同分擔責任。而2022年度在西聖荷西以及北聖荷西Noble小學附近的選址，在華裔社區特別造成廣泛的討論與擔心。

市府原先將西聖荷西與薩拉度加市的交界處附近列為可能的地點，位在85號公路與Prospect路附近。但附近居民擔心附，這裡挨著許多學校、學習中心與青少年興趣班，將會嚴重影響社區及孩童的安全。

草根人士認為，當地方圓0.5哩之內，就至少有Blue Hill小學、Saratoga Star Aquatics、Christian Righteousness Education Center等13間公私立學校與教育中心。如果將範圍拉到1.6哩，則更還有17所學校，像是John Muir小學、Christa McAuliffe小學、Miller初中等。

北聖荷西Noble小學附近的選址，同樣引起社區驚訝。許多小學生在放學後會從Noble小學走路到附近約50公尺遠的聖荷西貝律耶薩（Berryessa）圖書館 學習。雖然距離很近，可是孩子們會經過遊民安置點所在的街道，才能到達圖書館。本報記者曾在附近隨機尋訪不同族裔的社區居民，所有人聽到該計畫後，都一致表達反對立場。

他們還認為，不少社區民眾特別是上了年紀的耆英居民，喜歡在傍晚出門散步健身，因此不適合在該處設置遊民住房，特別是2021年佛利蒙（Fremont）才發生過28歲遊民洛馬克斯（Alexander Lomax）性侵和毆打兩名婦女（受害人分別為57歲和67歲）的誇張事件。