我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

十大新聞之十 灣區房價 狂升陡跌

記者李榮╱灣區報導
過去一年的房地產買氣變化之大，令人大開眼界。（記者李榮╱攝影）
過去一年的房地產買氣變化之大，令人大開眼界。（記者李榮╱攝影）

房地產向來是灣區華人最熱衷的話題與資產之一。過去長期的低利率，加上疫情後的高通膨，讓原本就持續上升的灣區房價，加速陡峭暴增。特別是去年底到今年初時，搶房氣氛幾近瘋狂，成交價高於要價百萬元的物件不算少見。而在聯準會剛開始升息的初始，房價更是不但不見冷卻，還發生買家擔心利率高升因此先進場搶房的現象。

不過，後來隨著貨幣政策的強硬轉鷹，整體氛圍快速冷卻，2022年下半年以來灣區房產成為難得一見的買家市場。

今年初春季時，灣區搶房氣氛熱絡周末open house時，看房人潮絡繹不絕，而且買家加價起來毫不手軟，數十萬到上百萬都不是新鮮事。依照全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）當時的報告顯示，灣區買房的競爭異常激烈，特別是年收入在10萬到12萬的家庭，買到可負擔房子的機率極低，竟然低到1206分之1。

即使是資深的灣區地產經紀人，對於該現象也是很震驚。許多經紀人都指出，好幾年來都沒見過如此低庫存的情況；再加上多數賣家惜售，造成市場上房源很低，進一步讓買房加價的競爭更激烈，「要買到房子非常困難！」

全國房地產經紀人協會的報告也顯示，年收入5萬到50萬區間的買家，要在聖荷西與舊金山買房，可以說是最困難的都會區域之一。

舉例來說，聖荷西有超過一百萬的居民。不過，年初時的房地產庫存非常少，隨機抽選一天的庫存資料，居然發現整座聖荷西城之內，包括連棟屋與獨棟別墅，竟只有297棟房屋待售。

因為高漲的房價，搬離加州一直是大家討論的話題。不過房地產經紀人分析，雖然一直持續有人離開加州，但是其實加州還是有大量的工作機會；且灣區的買家經濟與貸款基礎相當堅實，導致買房競價的情況更為嚴峻。

不過，隨著利率的不斷調升、借錢的成本增加之後，房地產買氣快速降溫。降溫的速度也與之前暴升時期類似，幅度與速度令人難以想像。近幾個月來不少物件是降價成交，而且還是在本身開價就很保守的情況之下。可是房地產從業人員觀察，就算市場降溫，依然還是有不少賣家惜售，希望等到市場回暖時再上市。

灣區 房地產 加州

上一則

十大新聞之六 華埠地鐵站通車 以白蘭命名

下一則

十大新聞之八 建遊民房選址 遭多社區反對

延伸閱讀

聖荷西槍枝強制保險法1月生效 槍主需隨身帶保險憑證

聖荷西槍枝強制保險法1月生效 槍主需隨身帶保險憑證
全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州

全美最貴獨立屋租金 前5高都在加州
4遊民凍死 聖縣緊急開放圖書館等多處公共空間供取暖

4遊民凍死 聖縣緊急開放圖書館等多處公共空間供取暖
航班取消亂象 西南航空：30日起恢復正常

航班取消亂象 西南航空：30日起恢復正常
布希研究院報告：聖荷西都會區是移民首選、金山都會區第3

布希研究院報告：聖荷西都會區是移民首選、金山都會區第3

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

2022-12-29 02:20

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全