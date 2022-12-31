十大新聞之十 灣區房價 狂升陡跌

過去一年的房地產買氣變化之大，令人大開眼界。（記者李榮╱攝影）

房地產 向來是灣區 華人最熱衷的話題與資產之一。過去長期的低利率，加上疫情後的高通膨，讓原本就持續上升的灣區房價，加速陡峭暴增。特別是去年底到今年初時，搶房氣氛幾近瘋狂，成交價高於要價百萬元的物件不算少見。而在聯準會剛開始升息的初始，房價更是不但不見冷卻，還發生買家擔心利率高升因此先進場搶房的現象。

不過，後來隨著貨幣政策的強硬轉鷹，整體氛圍快速冷卻，2022年下半年以來灣區房產成為難得一見的買家市場。

今年初春季時，灣區搶房氣氛熱絡周末open house時，看房人潮絡繹不絕，而且買家加價起來毫不手軟，數十萬到上百萬都不是新鮮事。依照全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）當時的報告顯示，灣區買房的競爭異常激烈，特別是年收入在10萬到12萬的家庭，買到可負擔房子的機率極低，竟然低到1206分之1。

即使是資深的灣區地產經紀人，對於該現象也是很震驚。許多經紀人都指出，好幾年來都沒見過如此低庫存的情況；再加上多數賣家惜售，造成市場上房源很低，進一步讓買房加價的競爭更激烈，「要買到房子非常困難！」

全國房地產經紀人協會的報告也顯示，年收入5萬到50萬區間的買家，要在聖荷西與舊金山買房，可以說是最困難的都會區域之一。

舉例來說，聖荷西有超過一百萬的居民。不過，年初時的房地產庫存非常少，隨機抽選一天的庫存資料，居然發現整座聖荷西城之內，包括連棟屋與獨棟別墅，竟只有297棟房屋待售。

因為高漲的房價，搬離加州 一直是大家討論的話題。不過房地產經紀人分析，雖然一直持續有人離開加州，但是其實加州還是有大量的工作機會；且灣區的買家經濟與貸款基礎相當堅實，導致買房競價的情況更為嚴峻。

不過，隨著利率的不斷調升、借錢的成本增加之後，房地產買氣快速降溫。降溫的速度也與之前暴升時期類似，幅度與速度令人難以想像。近幾個月來不少物件是降價成交，而且還是在本身開價就很保守的情況之下。可是房地產從業人員觀察，就算市場降溫，依然還是有不少賣家惜售，希望等到市場回暖時再上市。