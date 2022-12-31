十大新聞之六 華埠地鐵站通車 以白蘭命名

中央地鐵延長線將華埠與整座城市連接起來。（記者王子涵╱攝影）

2022年11月19日清晨，舊金山 中央地鐵延長線的首班列車，緩緩從華埠 白蘭站（Chinatown-Rose Pak）駛出，華埠社區期盼數十年、總共耗資19億5000萬元的中央地鐵路線，終於迎來試運營。對華埠社區來說，這是歷史性的一刻，車廂內擠滿了前來體驗歷史性試營運的社區民眾，其中包括過去30年來為爭取修建華埠地鐵站 全力奔走呼號的華埠社區領袖，以及支持和推動此一計畫的各級民選官員。

建造中央地鐵線路的想法起始於1989年。因當年發生的洛馬普里塔大地震（Loma Prieta earthquake），連接華埠的舊金山Embarcadero高速公路（Embarcadero Freeway）遭摧毀，切斷了華埠與城市其他部分的聯繫。隨後，在歷經五屆市長、三位市議員的推動，以及社區領袖十多年的努力，中央地鐵延長線於2011年起開始建造。

但建造工程一波三折，原定於2018年底完工的計畫，在疫情、火災等影響下，被推遲十餘次，施工噪音也一度讓華埠小商業主苦不堪言。「如今終於開通了！等待的過程歷經磨難，它貫穿了我們人生的黃金歲月。」一位華埠居民感慨地說。

已故華埠領袖白蘭（Rose Pak）對地鐵擴建工程的貢獻居功厥偉，得到華埠普遍認可。市交通局委員會2019年通過了市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出的「華埠白蘭站」命名提案，舊金山前市長、白蘭基金會主席勃朗（Willie L.Brown Jr）表示，白蘭的貢獻絕不應被人忘記。在她去世後，人們仍沿著她指引的方向緩慢但堅定地前進。

市議員佩斯金表示，中央地鐵最初的規畫，並不經過華埠中心，為此白蘭發動所有人重新修改計畫，才將地鐵站移至市德頓街。「偉大的事情值得等待。」佩斯金說：「最應該感謝的是社區，在這裡生活的人們受到施工影響最大，他們忍受等待了一個世紀，我們懷有歉意。」