十大新聞之九 矽谷縣警長 爆貪腐醜聞被撤

聖縣警長貪腐案審判，已有多名證人作證，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時涉違犯規定。(Getty Images)

聖他克拉拉前任縣警長史密斯（Laurie Smith）因涉嫌向競選捐助者核心圈成員發放隱蔽式攜槍許可證，並未報告獲取的贈禮，而被聖縣組建的民事大陪審團裁定六項腐敗與蓄意不當行為罪行，在陪審團最後裁決的前三天，她在2022年10月30日自行辭去警長職務。

史密斯在聖縣警局服務約50年，自1998年起便擔當警長職務，成為加州 史上第一位女性縣警長。她成功連任五屆縣警長，但最終卻以貪腐罪指控而草草結束公職服務，職業生涯蒙污點。

儘管裁決罪名成立，最高民事懲罰也只能罷免史密斯的職務，因此革職判決只有象徵作用。史密斯提前辭職，其用意也非常明顯，即以自動辭職方式，讓民事審判本身失去實質功效，避免沾惹貪腐罪名上身。

但是，負責此案的聖馬刁地方高等法院范曼 (Nancy Fineman)拒絕史密斯以辭職而終止審判要求，要求大陪審團繼續討論裁決。范曼法官強調，雖然史密斯警長辭職，審判仍有其意義，自動辭職與遭到革職不同。

另外，陪審團雖然已於11月3日裁決史密斯貪腐罪名成立，然此罪名對史密斯退休 津貼並沒有影響。因為加州法律規定，只有重罪罪名才會影響到公職官員的退休津貼，這次由民事大陪審團聽審的史密斯審判雖採刑法方式進行，然仍是在民事法庭，因此不構成任何刑法重罪。史密斯民事罪名成立，離職之後，仍能享有每年30萬元的退休津貼。