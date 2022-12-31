我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

十大新聞之九 矽谷縣警長 爆貪腐醜聞被撤

記者王子涵╱聖他克拉拉縣報導
聖縣警長貪腐案審判，已有多名證人作證，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時涉違犯規定。(Getty Images)
聖縣警長貪腐案審判，已有多名證人作證，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時涉違犯規定。(Getty Images)

聖他克拉拉前任縣警長史密斯（Laurie Smith）因涉嫌向競選捐助者核心圈成員發放隱蔽式攜槍許可證，並未報告獲取的贈禮，而被聖縣組建的民事大陪審團裁定六項腐敗與蓄意不當行為罪行，在陪審團最後裁決的前三天，她在2022年10月30日自行辭去警長職務。

史密斯在聖縣警局服務約50年，自1998年起便擔當警長職務，成為加州史上第一位女性縣警長。她成功連任五屆縣警長，但最終卻以貪腐罪指控而草草結束公職服務，職業生涯蒙污點。

儘管裁決罪名成立，最高民事懲罰也只能罷免史密斯的職務，因此革職判決只有象徵作用。史密斯提前辭職，其用意也非常明顯，即以自動辭職方式，讓民事審判本身失去實質功效，避免沾惹貪腐罪名上身。

但是，負責此案的聖馬刁地方高等法院范曼 (Nancy Fineman)拒絕史密斯以辭職而終止審判要求，要求大陪審團繼續討論裁決。范曼法官強調，雖然史密斯警長辭職，審判仍有其意義，自動辭職與遭到革職不同。

另外，陪審團雖然已於11月3日裁決史密斯貪腐罪名成立，然此罪名對史密斯退休津貼並沒有影響。因為加州法律規定，只有重罪罪名才會影響到公職官員的退休津貼，這次由民事大陪審團聽審的史密斯審判雖採刑法方式進行，然仍是在民事法庭，因此不構成任何刑法重罪。史密斯民事罪名成立，離職之後，仍能享有每年30萬元的退休津貼。

聖他克拉拉縣議會12月6日一致投票通過，任命新縣警局局長當選人強森（Bob Jonsen）為下一任警長。

專家認為，聖他克拉拉縣警長史密斯突然辭職是為了結束審判。（美聯社）
專家認為，聖他克拉拉縣警長史密斯突然辭職是為了結束審判。（美聯社）
聖他克拉拉縣警長史密斯貪腐案開審，陪審團聽取初步證詞，決定史密斯是否應於任期結束...
聖他克拉拉縣警長史密斯貪腐案開審，陪審團聽取初步證詞，決定史密斯是否應於任期結束前被解除公職。（美聯社）

退休 加州 投票

上一則

小西貢2周2槍擊案 北加奧克蘭凶案今年增至120宗

下一則

十大新聞之十 灣區房價 狂升陡跌

延伸閱讀

崇拜科州同志酒吧槍擊兇嫌 想仿酒吧槍案 明州男犯前被捕

崇拜科州同志酒吧槍擊兇嫌 想仿酒吧槍案 明州男犯前被捕
重建信任 勞郡公校臨時教育總監上任

重建信任 勞郡公校臨時教育總監上任
不想等到30或40歲才選 18歲青年當選最年輕非裔鎮長

不想等到30或40歲才選 18歲青年當選最年輕非裔鎮長
前聖縣警長貪腐定罪 仍享退休福利

前聖縣警長貪腐定罪 仍享退休福利
藝術家拒為同志伴侶設計結婚網頁 高院大法官激辯

藝術家拒為同志伴侶設計結婚網頁 高院大法官激辯

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

2022-12-29 02:20

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全