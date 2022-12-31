我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

十大新聞之七 盛桃神奇翻盤 當選屋崙市長

記者劉先進╱屋崙報導
圖為盛桃確定當選後召開記者會。（記者劉先進╱攝影）
圖為盛桃確定當選後召開記者會。（記者劉先進╱攝影）

2022年11月屋崙市長選舉的計票過程，劇情曲折，驚險頻出。一開始，現任市議員泰勒（Loren Taylor）領先。但隨著後續開票，依據優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting），經過多個回合計票，共13天的較量，亞裔盛桃（Sheng Thao）完成奇蹟大翻盤，最終以677票的微弱優勢，奪得市長一職。

盛桃是繼華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。37歲的她，是屋崙75年來最年輕的市長，也是全美主要城市的首個苗裔市長。

盛桃的當選，可謂創造了奇跡。11月8日晚上開票的計票結果顯示，她一直落後2000多票，但在11月18日晚上的一輪開票中，盛桃開始反超。直到21日晚9時許，最後一輪計票完成，一切塵埃落定。盛桃確定當選。

盛桃說，就任市長工作後，將專注於在競選中闡述的最優先事項，即解決公共安全、遊民問題、清理街道。她表 ，很高興帶來屋崙亟需的團結，帶來市長辦公室和市議會的團結。屋崙將實施她在競選期間制定的全面公共安全計畫，包括加倍實施暴力預防計畫。專注於創造更多的工作和機會，解決犯罪的根本原因。

另外，屋崙需要招聘本地有經驗的警員，填補警局人手空缺。執法部門需要出現，為受害者提供支持，加倍努力，讓槍枝離開街道。「我們將努力讓屋崙成為加州住房和解決遊民問題方面最積極的城市。」

盛桃表示，屋崙將實施積極的住房政策，避免租客流離失所，並以應有的尊嚴對待居民的住房需求。

對於盛桃當選，屋崙全國有色人種協進會（ NAACP）20日舉行記者會，呼籲對屋崙市長選舉重新計票，並由阿拉米達縣承擔計票費用，不過阿縣選務處此前已拒絕這一提議。按規定，重新點票的費用每天為2萬1000元，須由要求計票的團體支付。

在首輪開票落後的情況下，亞裔盛桃（Sheng Thao）完成神奇翻盤，以677票...
在首輪開票落後的情況下，亞裔盛桃（Sheng Thao）完成神奇翻盤，以677票的微弱優勢奪得市長一職。 （記者劉先進╱攝影）

屋崙 開票 亞裔

上一則

十大新聞之六 華埠地鐵站通車 以白蘭命名

下一則

十大新聞之八 建遊民房選址 遭多社區反對

延伸閱讀

小西貢2周2槍擊案 北加奧克蘭凶案今年增至120宗

小西貢2周2槍擊案 北加奧克蘭凶案今年增至120宗
西南航空又出狀況…乘客衝突 飛屋崙航班折返檀香山

西南航空又出狀況…乘客衝突 飛屋崙航班折返檀香山
屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體

屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體
重新計票延遲 賓州期中選舉終於「完成認證」

重新計票延遲 賓州期中選舉終於「完成認證」
阿拉米達縣計票誤 推翻屋崙學委選舉結果 改哈欽森當選

阿拉米達縣計票誤 推翻屋崙學委選舉結果 改哈欽森當選

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

2022-12-29 02:20

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全