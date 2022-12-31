十大新聞之七 盛桃神奇翻盤 當選屋崙市長

圖為盛桃確定當選後召開記者會。（記者劉先進╱攝影）

2022年11月屋崙 市長選舉的計票過程，劇情曲折，驚險頻出。一開始，現任市議員泰勒（Loren Taylor）領先。但隨著後續開票 ，依據優先選擇投票規則（Ranked-Choice Voting），經過多個回合計票，共13天的較量，亞裔 盛桃（Sheng Thao）完成奇蹟大翻盤，最終以677票的微弱優勢，奪得市長一職。

盛桃是繼華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。37歲的她，是屋崙75年來最年輕的市長，也是全美主要城市的首個苗裔市長。

盛桃的當選，可謂創造了奇跡。11月8日晚上開票的計票結果顯示，她一直落後2000多票，但在11月18日晚上的一輪開票中，盛桃開始反超。直到21日晚9時許，最後一輪計票完成，一切塵埃落定。盛桃確定當選。

盛桃說，就任市長工作後，將專注於在競選中闡述的最優先事項，即解決公共安全、遊民問題、清理街道。她表 ，很高興帶來屋崙亟需的團結，帶來市長辦公室和市議會的團結。屋崙將實施她在競選期間制定的全面公共安全計畫，包括加倍實施暴力預防計畫。專注於創造更多的工作和機會，解決犯罪的根本原因。

另外，屋崙需要招聘本地有經驗的警員，填補警局人手空缺。執法部門需要出現，為受害者提供支持，加倍努力，讓槍枝離開街道。「我們將努力讓屋崙成為加州住房和解決遊民問題方面最積極的城市。」

盛桃表示，屋崙將實施積極的住房政策，避免租客流離失所，並以應有的尊嚴對待居民的住房需求。