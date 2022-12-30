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僑教中心年終感恩 崔競乾致謝志工

記者李榮／巴洛阿圖報導
賴銘琪（後排左二）代為致贈卡片給崔競乾（後排左三）與夫婿陸申（前排左一）。（記者李榮／攝影）
賴銘琪（後排左二）代為致贈卡片給崔競乾（後排左三）與夫婿陸申（前排左一）。（記者李榮／攝影）

為感謝南灣華僑文教中心工作人員與志工的付出，建國百年海外代表崔競乾與夫婿陸申博士28日晚間舉辦感恩餐會，趁年底佳節時期表達對於僑教中心與志工的感謝之意並同時歡慶聖誕新年假期。駐舊金山經文處長賴銘琪等人都前往致意，賴銘琪特別指出，僑教中心的同仁與志工面對僑胞、在第一線工作很辛苦，非常感謝崔競乾長期支持僑界，默默協調許多僑界事務，並作為僑界與主流的橋樑。

當日包括駐舊金山經文處長賴銘琪、夫人雲雯蓁，南灣華僑文教中心主任莊雅淑、夫婿陳志偉與僑教中心工作人員、僑教中心志工團團長高玉麗與夫婿韓仁，以及曾景琳、陳建芬、Gil Lee、邱佩芝、陳松、魯國民、陶怡明、張家豪、Randy、金慰群、陳湘君、藍海、黃愛華等人都出席。

建國百年海外代表崔競乾指出，僑務的工作複雜繁瑣，僑教中心主任莊雅淑與很辛苦，還不時受委屈。中心的志工同仁更長期幫助中心運作，提供親切的服務。她未來希望定期舉辦類似活動，感謝志工與僑胞。

駐舊金山經文處長賴銘琪指出，崔競乾多年在社區付出，且在主流社會的關係綿密，默默在僑社支持，更擺平了許多糾紛。賴銘琪與雲雯蓁當日也特別準備了鮮花送給崔競乾與夫婿陸申，並且代為致贈總統的賀卡，祝福兩人身體健康、甜甜蜜蜜。僑教中心亦準備崔競乾獲得最高榮譽、華光一等獎章時的照片製作成卡片，贈送給兩人。

南灣華僑文教中心主任莊雅淑與鮮少露面的夫婿陳志偉都前往。莊雅淑表示，非常感謝崔競乾的貢獻。她表示，崔大姐雖然有時候很常在僑社出席活動，但是對於各方消息掌握的非常快速準確，幾度有僑社糾紛時，崔大姐還會主動安慰她「不要放在心上，僑務工作就是這樣。」讓人備感窩心。

當日與會嘉賓都非常開心，陸申博士還連續獻唱三首歌娛樂眾人。崔競乾也分享兩人交往的歷程、過往在德州生活的點滴，以及了人在主流維護中華民國台灣的經驗。她特別指出，每年雙十國慶僑界能夠在聖他克拉拉縣府廣場升旗典禮，就是大家因為長期在縣府的深耕與努力，以及雙方姊妹縣的一層關係。未來還需僑界接棒努力，維護中華民國與美方主流的情誼，進一步鞏固中華民國的能見度與影響力。

崔競乾舉辦僑教中心與志工的感恩活動。（記者李榮／攝影）
崔競乾舉辦僑教中心與志工的感恩活動。（記者李榮／攝影）

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