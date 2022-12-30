經濟動盪下 財稅規畫新策略 14日開講

林穎華提醒，華人在辛苦累積資產的同時，也要留意資產的規畫與傳承。（林穎華提供）

華人 移民在美國多半工作辛勤，一輩子打拼，雖然著重累積財富，但不一定了解美國最新的稅務規定，導致不少人的資產雖豐厚，可是後來被國稅局分去大半。世界日報與紐約人壽將聯合於2023年1月14日（周六），在桑尼維爾舉辦「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座，邀請財務規畫專家以及律師等業人士，分析當前的經濟局勢與稅務改革之下的應對方案。

紐約人壽高端財務規畫顧問林穎華介紹，當天共有三場講座，以及QA的問答時間。第一講由律師科爾（Violet Cole）主講，主題包括：全球經濟動盪和財富新方向；信託設計與財富保護的深度解讀；不同方式持有房產的利弊詳解；新稅務改革下財富傳承方向詳解。

第二講由紐約人壽高端規畫部副總裁Tony Li負責，重點分別為：新退休金 稅務改革法案要點的深度解讀；退休金稅改後的退休金規畫方向；退休金稅改後所面對傳承的稅務隱患詳解。

第三講由林穎華主講。主題為通貨膨脹經濟動盪對資產配置的影響；退休金稅改後高資產傳承的實例分析；美國房地產持有者的財務規畫案例詳解；美國人持有海外房產和股權的問題。

林穎華表示，紐約人壽與世界日報多次舉辦財稅講座，解析資產規畫方面的最新規定，希望能幫助華人「保護」、「省稅」，並且達到「傳承」的目的。特別是經歷了三年多的疫情 ，許多人的生活以及資產分布都有很大的改變，而退休金稅法也不斷更改，相信接下來還會有不小的變動，畢竟政府持續希望徵收更多稅金。因此，大家都有必要掌握新的方向與信息，才能幫助想好以後的規畫。特別是這幾年通貨膨脹、聯準會又快速加息，「現在處在很不確定的階段，很多的民眾會想急迫需要知道財稅與規畫的信息。」

「我們究竟會不會走入一個很長的經濟寒冬？又能怎麼因應當前的挑戰？」林穎華表示，新冠肺炎疫情之後，連串引發供應鏈斷裂、政府大撒幣派發紓困金、通膨高漲，所有原因再引起升息，導致股市與房市的走跌。民眾都很好奇現階段該如何投資，也很擔心退休金制度改革的影響，「政府肯定會想要增加稅收。問題是：我們該怎麼辦？」

她進一步說，大部分的民眾都或多或少有退休金計畫，無論是401k、403b、還是IRA，大家必須評估各自的規定與限制，以及將來的傳承問題。尤其許多灣區人的退休金帳戶裡面金額很大，未來在RMD的限制之下，可能會有許多稅務責任。

另一方面，不少華人移民擁有跨國資產，而這不但向來是國稅局查核的重點之一，也是許多人很容易忽略規畫的地方。當天講座中，專家也會談到跨國家庭的資產保護和傳承問題，希望能把更多新的知識和經驗帶給民眾，真正幫到大家「保財」、「傳財」。

「經濟動盪下財稅規畫新策略」講座詳情：2023年1月14日（周六）。時間：10時15分入場。10時45分至12時45分講座。地點：595 Lawrance Expressway, Sunnyvale, CA 94085。