聖荷西槍枝強制保險法1月生效 槍主需隨身帶保險憑證

聖荷西槍枝暴力預防行動日記者會在聖荷西市政府召開，市長李卡多背後的右1為國會議員艾許，右2為國會議員羅芙根。(記者熊移山／攝影)

2023年1月起聖荷西 槍枝強制保險 法將生效，槍主將必須購買涵蓋槍傷和意外走火的槍枝保險，這是全美首部此類法律，意在通過強制購買保險，收取年費等措施減少槍枝暴力事件。

槍主在隨身攜帶槍枝，或寄存、轉移槍枝的過程中，將被要求攜帶保險憑證。聖荷西仍在制定有關收取槍枝年費的計畫，初步定為25元。年費將由市府指定的非營利組織來管理，用於資助預防自殺、精神健康、成癮治療、槍枝安全培訓和受害者賠償等項目。

除槍傷和意外走火外，槍枝保險不限於導致死亡、受傷或財產損失，不強制設定最低保額。保險憑證必須始終與槍枝放置在一起，沒交保險的槍主，最低將處以250元的罰款。

只有警員、部分槍主可豁免

根據市府發布的公告，只有警員和擁有隱藏攜帶槍枝許可證的槍主可以免於保險要求，低收入的槍主也可以申請豁免。

市長李卡多（Sam Liccardo）表示，該舉措是讓人們意識到，政府無法讓超過4億支槍憑空消失，但可以使持槍更加安全。「因為疫情槍枝銷售激增，幽靈槍等非法私人製造槍枝湧入市場，加劇槍枝對人們的傷害。」李卡多說，「聖荷西作為全美第十大城市，每年有超過200人被槍殺，並非都是由犯罪分子造成的。」

李卡多表示，聖荷西有42%的槍擊 死亡或受傷案件是由無意開槍造成的，自殺未遂占另外15%。在全國範圍內，使用槍枝自殺的人數比造成死亡的人數甚至更多，而這是本可以預防的。

李卡多將槍枝保險類比為車險。「就像上世紀90年代開始購買汽車保險一樣，有安全駕駛記錄的司機可以獲得折扣。」李卡多說，「保險可以激勵槍主參加槍枝安全課程，確保他們的槍有槍膛裝載指示器，槍枝保險箱，以及扳機鎖等安全裝置。」

聖荷西市府統計，僅在2019至2020年，槍擊事件造成了9.95億元的經濟損失。一些擁槍組織質疑，年費給槍主造成額外的經濟負擔，並發起了訴訟。加州槍主組織執行長帕雷德斯（Sam Paredes）指出，強制徵收年費違反公民攜帶武器的權利。