士德頓連環殺人犯 加控4謀殺罪

士德頓連環殺人犯布朗利（著紅色囚服者）再添四項新謀殺罪名，包括兩起屋崙命案。（美聯社）

士德頓連環殺人犯嫌犯、灣區本地43歲的布朗利（Wesley Brownlee），27日被加控四項謀殺罪名；包括涉及今年4月發生的40歲塞拉諾（Juan Vasquez Serrano）和39歲的哈蒙（Melvin Harmon）的槍擊 命案。這兩起槍擊案相隔僅6天，發生在東屋崙 的不同地區。此外，還及7月8日35歲的Paul Yaw和43歲的August Salvador Debudey Jr.的命案，兩人都在士德頓被擊斃。布朗利還被指控企圖謀殺Natasha LaTour，這名士德頓婦女被認為是布朗利槍擊案的唯一倖存者。

由於這些新的指控，布朗利現在面臨著與士德頓的五起致命槍擊案和屋崙的兩起槍擊案有關的七項謀殺罪名。他將於1月3日就新的指控接受傳訊。

士德頓警察 局長麥克法登（Stanley McFadden）說，當警方在10月15日清晨逮捕布朗利時，他正帶著一把手槍在開車，根據他的駕駛模式，他似乎在 「獵捕」新的受害者。

據當局稱，這兩名屋崙受害者都是無家可歸者，而且都住在被殺害的地區。

布朗利一生的法庭紀錄描繪了一個問題少年的形象：他在高中一年級時被指控性侵犯；20年來，他曾因在屋崙某地區銷售可卡因而被捕，他的兄弟及其親密朋友都在1995年在同一地區被殺害。紀錄顯示，他曾被判處兩年監禁，在聖昆汀監獄服刑。

布朗利出生於舊金山，但在東屋崙Seminary大道的一間公寓裡長大，那裡離2021年4月屋崙兩名受害者被槍殺的地方只有幾個街區，直到20世紀90年代末他才隨母親搬到士德頓。

布朗利16歲時，他的哥哥戴爾（Dale Brownlee）在東16街5700號街區被槍殺，警方稱這是一起 「與毒品有關 」的謀殺。而其密友之前六個月也在同一地點被刺身亡。

法庭紀錄說，布朗利因其兄弟的死亡變得抑鬱和 「非常痛苦」，其母親為他尋求治療。紀錄顯示，他在小學時被診斷出有學習障礙，並在高中三年級時輟學。當他在十幾歲時接受一名青少年緩刑監督官的採訪時，他談到想上大學學習計算機科學並獲得籃球獎學金，希望有一天能在NBA打球。

一份緩刑報告指出，布朗利 「顯然既受到先天的精神限制，又因其兄弟在1995年的槍殺事件而受到心理壓力」；「他似乎不能或不願意為自己承擔有意義的責任，似乎很難適應任何一種積極的活動」。