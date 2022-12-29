我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

想進桑尼維爾公園遭白人拒絕 華人女作家怒投訴市長

記者李榮／桑尼維爾訊
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）
帶狗的民眾私自將公園空間鎖起來，經反映也不讓進入。（李嘉音提供）

年底假期是許多人的歡樂時光，趁著佳節與家人到處走走逛逛，共享天倫之樂，但沒想到有華人去市民中心博物館時，遇上另有社區民眾私自將公共戶外公園空間「鎖起來不給進」，讓她想起「華人與狗不得進入」的歷史事件。曾出版英文歷史小說「Fire Scar」（火疤）講述100多年前加州聖荷西排華歷史，後來間接促成市政府向華裔移民與後代道歉的作家李嘉音，日前在矽谷桑尼維爾散步時，就碰上疑似遭遇種族歧視

李嘉音說，當天是聖誕節放假，自己帶著兩個女兒去桑尼維爾市民中心附近散步，中心有一個很漂亮白色房子「Heritage Park Museum」，還有戶外空間四季開花，過去曾在那邊拍了不少照片。因為大女兒剛訂婚，所以又選擇去那裡為他們拍一些照片。

只是，平常開放的公共區域，那天入口的鐵門卻鎖起來，怎麼也打不開，不過裡面確實有人和兩隻大狗在跑來跑去；「我想試圖打開門，裡面的白人女人只跟我說，她的狗沒有繫繩子，意思是說我不能進去。我問說，狗比人重要嗎？而且這個也不是狗公園。」但是，對方置之不理，繼續霸占。

李嘉音表示，她與兩個女兒對如此無禮的情況非常倒胃口，但為了不提升衝突，就勸說「不要理這人，我們去湖邊散步罷了」。但李嘉音還是非常生氣，「這裡是大家的公園，為何她能把大鐵門鎖起來當作是自家的花園做私人使用？讓我的照片拍不成。」

「我一路生氣，也耽誤了我們假日相聚的時光，晚上還氣得睡不著覺，於是就給桑尼維爾市長寫了一封信，信裡面附給他了一段影音，就是李小龍在Fist of Fury『華人與狗不得進入』的那一段2分鐘的電影片段，以及維基百科上面的歷史闡述，證明在以前確有其事。已經是2022年了，我們不能容許如此的事情依舊發生。」

李嘉音認為，即使只是一個偶發的事件，但是在美國，華人碰到不公不義的事件，一定要自己站出來發聲，不能夠得過且過，更何況，事情是發生在近來才被媒體評為全世界最好城市的桑尼維爾。

桑尼維爾市長克蘭（Larry Klein）在得知情況後，允諾相關單位將會聯絡並處理此事。他透過信件表示，非常遺憾發生這類事件，而且無法相信竟有社區民眾將公共空間視為自己的私有地。更何況對於整體社區來說，所有社區民眾對於寵物的感覺，才應該是最優先的，而不是將寵物主將自己的寵物視為第一位。

克蘭也表示，依照城市法規，除非在專門的狗公園，否則狗在外必須要上鍊子，不能放著亂跑。市府將會調查了解此事。

發生該事件後，李嘉音（右）立刻向桑尼維爾市長克蘭反映。（李嘉音提供）
發生該事件後，李嘉音（右）立刻向桑尼維爾市長克蘭反映。（李嘉音提供）

華人 種族歧視 加州

上一則

布希研究院報告：聖荷西都會區是移民首選、金山都會區第3

延伸閱讀

平安夜把無證客丟包華府挨批 德州長嗆白宮偽善總司令

平安夜把無證客丟包華府挨批 德州長嗆白宮偽善總司令
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
感念黃蘇振恩貢獻 華諮處舉辦追思會悼念

感念黃蘇振恩貢獻 華諮處舉辦追思會悼念
德州人語／金錢買幸福？理解靠自己

德州人語／金錢買幸福？理解靠自己
我是可疑的偷拍者

我是可疑的偷拍者

熱門新聞

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

2022-12-28 19:38
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

加州「大氣河」挾帶強風豪雨 已造成5死

2022-12-28 17:20
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統