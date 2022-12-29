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布希研究院報告：聖荷西都會區是移民首選、金山都會區第3

編譯組／聖荷西28日電
研究報告顯示，聖荷西都會區在移民心目中滿意度最高。（Getty Images）
研究報告顯示，聖荷西都會區在移民心目中滿意度最高。（Getty Images）

一項最新研究發現，來美國追求更好的生活，聖荷西都會區在移民心目中是首選，舊金山都會區排名第三。

布希研究院（George W. Bush Institute）本月公布的一份研究報告指出，移民在美國科技中心的表現十分成功，例如聖荷西都會區，它吸引美國及世界各地的移民前來；這項研究將聖荷西都會區定義為聖荷西、聖他克拉拉和桑尼維爾三個城市。

這項研究使用2020年人口普查數據，分析美國100大都會區，根據包括中位數家庭收入、住房狀況、語言能力等因素，了解移民對居住地的滿意程度。

聖荷西矽谷有色人種協進會（San Jose-Silicon Valley NAACP）會長努內斯（Bob Nuñez）表示，聖荷西具有的吸引力不僅僅是科技業，移民也為了提供子女優質教育、更好的經濟和工作機會到這裡。他說：「這是一種希望可以主宰自己命運的欲望。」

在整體滿意度中排名第二的是巴爾的摩都會區，排名第三的是舊金山都會區（包括舊金山、屋崙和柏克萊）。數據顯示，聖荷西移民家庭的中位數年收入為13萬6454元，在百大都會區中排名第一，舊金山排名第二，為10萬2953元。

研究發現，聖荷西是亞洲出生移民最多的都會區，占總人口的24.5%，整體移民人口占總人口的39.1%，人數超過77萬人，僅次於邁阿密。

不過，努內斯指出，這項研究沒有反映出所有情況；他表示，聖荷西移民家庭和其他家庭一樣面臨高生活成本、流離失所、貧富差距等困境，當地最低工資每年增長幅度太小，住房短缺問題是全美最嚴重。

努內斯說：「人們正在離開灣區和加州，因為他們發現，很難在這裡維持他們想要的生活水準。」

儘管有這些問題，聖荷西商會（San Jose Chamber of Commerce）執行長西佛（Derrick Seaver）表示，聖荷西仍然能提供許多機會給移民，包括創辦企業的能力。

西佛說：「移民在聖荷西幾乎每個經濟區都做出重大的貢獻，我們許多小型、 中型和大型企業都是由移民創辦的，他們透過創業推動本地經濟。」

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）執行長漢考克（Russell Hancock）表示，矽谷科技業吸引美國各地居民前來；他說：「這裡是一個具有高度生產力的經濟體，科技本身就是一個巨大的生態系統，具有很大的容納空間。」

移民家庭 聖荷西 舊金山

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