聖誕收假回不了家…航班無預警取消 大批華人滯機場不知所措

航班無預警大量取消，許多華人滯留外地。（讀者提供）

年底出遊時節，但沒想到從周一開始，許多航空公司無預警先是推遲、後又大量取消航班，其中又以西南航空的狀況最為嚴重，許多旅客滯留機場，不知所措。有華人 趁著聖誕假期到洛杉磯遊玩，原本準備收假要回灣區 上班，卻發現航班取消，而且這幾天西南航空所有航班全顯示「unavailable」；若轉買其他航空公司，機票更是水漲船高，南北加單程經濟艙機票一度漲破1000元。另外，還有不少華人趁假期去拉斯維加斯聽演唱會，卻滯留在賭城 ，不知如何是好，最後準備跟朋友共乘開回灣區。

依照FlightAware資料顯示，至今有近3000次的航班取消，另外還有2400班次延誤，其中絕大多數是西南航空。美國運輸部對於此情況已經在調查之中。

目前人在洛杉磯的張子維表示，自己與家人是上周四到南加度假，一路去了迪士尼樂園及樂高樂園，原本準備26日返回灣區，但沒想到班機遭大規模取消，而且也很難改訂到其他航空公司的機票。原本想說只是延誤一天，問題不大，但被告知恐怕要三天後才有可能有位置，行程完全亂套。

他表示，太太無法遠程上班，本來是周二下午計畫好必須要進公司，現在突然取消，也只能臨時電話請假。這次沒有買旅行保險，但機票用的是較高端的信用卡購買，希望額外付出的飯店、車錢，以及吃飯等費用到時候能夠順利由信用卡附帶的保險支付。航空公司的部分他也會去爭取補償，目前航空公司是要求旅客之後上網申請核銷費用。

「航空公司的客服電話，超級難接通的！」張子維表示，看到班機被取消之後，他就立即打電話給客服希望改變航班，沒想到光是電話就等了約兩小時，還是沒能講上話。後來聽已經去機場的朋友說，這次的取消與延誤是大規模的情況，有地勤告沒法安排這幾天的其他航班，大家雖生氣也沒有其他辦法，只能自求多福。

他表示，還有朋友急急忙忙找替代方案，沒想到租車公司同樣大排長龍，且很難拿到車。後來轉念一想，查詢搭火車與巴士回灣區的可能，但打電話過去發現車票一樣售光，就連往來南北加的越南巴士也無法擠上。

這次的聖誕節檔期，包括張惠妹、黃麗玲（A-Lin）等歌手都在拉斯維加斯舉辦演唱會，不少灣區華人特別前往欣賞。然而，同樣也受到大規模取消航班的影響，不少人受困賭城。目前人在拉斯維加斯的Oliver Chen就說，周一去了機場check in後，班機一延再延，一度延遲了六個多小時，最後又宣布取消，所有人都一片譁然。

他表示，等飛機時所幸有貴賓室可以休息，但是在裡面待了七、八個小時，從早餐吃到晚餐已經吃膩了，卻一直沒有好消息。後來確認取消，又費了一工夫才終於把已經check in的行李給領出，並且趕快另外訂旅館，留在賭城。

他說，原本想要租車開回灣區，但是卻租不到車，許多人都跟他們一樣乾著急，也不解為何航公司會如此無預警莫名其妙取消大量航班。後來正好聽說有一位朋友是從灣區開車過去賭城聽演場會，商量後準備共乘一起往回開，「雖然開車累了點，但能回家總還是比較好的。」