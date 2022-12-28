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學生散播種族歧視圖片 法院挺校方開除

編譯組／灣區27日電

東灣奧柏尼高中（Albany High School）一名學生在其Instagram私人帳號，使用種族歧視字眼，以及絞索與私刑的圖案，舊金山第九上訴巡迴法庭法官認為，該名學生行為超越憲法保護言論自由範圍，27日裁決學區有權開除此生。

根據聯邦最高法院過去判例，如果言論侵犯其他同學，造成教室學習困難，將無法得到憲法第一條修正案保護。法官並且強調，如學生在校園外遭仇恨言論侵犯，其嚴重性與在校園內遭受侵犯一般。

根據法庭資料，奧柏尼聯合學區 (The Albany Unified School District)學生愛坡爾 (Cedric Epple)於2016年秋季建立Instagram帳號，與一群朋友共享。愛坡爾隨後於2017年2月於Instagram公布一名非洲裔女子籃球隊員站在一名非洲裔教練旁，圖片上，兩人脖子上畫上絞索，圖片標題寫著「一對孿生者正在贏球」(Twinning is Winning)。

愛坡爾還在Instagram公布他與一名非裔同學爭論的情形，圖片標題寫者：「下周一我考慮帶繩索到學校去。」另外一張非裔學生的圖片則寫上：「今天大猩猩的形象不錯」，另外還有一些非裔遭私刑的圖片。

法庭紀錄同時顯示，與愛坡爾共享其Instagram的學生於2017年3月展示兩名女學生的照片，照片隨即傳遍整個校園，有些學生因此過於沮喪，無法來學校上課。也有些家長因學生心理沮喪，拒絕上學，於是將小孩轉到其他學校。有些家長組織抗議團隊，與使用此Instagram學生發生肢體衝突。

奧柏尼聯合學區除將愛坡爾開除外，亦暫停數名參與此Instragram種族歧視活動學生前來校園。阿拉米達縣教育委員會同意學區的處理方式。聯邦法官多納托 (James Donato)與三名上訴法院法官也同意校方決定。

遭開除學生愛坡爾則對法庭提出聲明，指出他在Instagram公布的圖片與言論雖有侵犯性，其目的只是想開開玩笑，與朋友們輕鬆一下而已。

然而法官指出，學校對全案嚴重性非常重視，因為校方也遭到傷害，這並非青少年開玩笑的小事，無法等閒視之。

學區 種族歧視 非裔

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