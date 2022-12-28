「大氣河」挾帶強風豪雨 灣區迎17年來最濕歲末

大氣河風暴席捲灣區，導致東灣聖拉蒙Big 5體育用品店屋頂坍塌，所幸店內無人。（電視新聞截圖）

國家氣象局表示，由於受到大氣河（atmospheric river）籠罩，又有多個暴風系統緊跟在後，灣區 可能迎來17年最潮濕的歲末和新年。

根據未來五天和七天的天氣預報，氣象局預測，這段時間的降雨量將超出「過去30年的正常值」，可與2005年和2006年襲擊灣區和加州中部海岸的反聖嬰（La Niña）風暴 相比。

這場大氣河風暴來自關島，符合其俗稱「鳳梨特快車」（Pineapple Express）的特徵，風雨讓灣區免於結冰，氣溫維持在華氏40度到50度之間。由於灣區27日的降雨量高達4吋，風速高達每小時40哩，氣象局對灣區居民同時發出了洪水與強風警報。

氣象學家帕默（Cindy Palmer）表示，由於這場風暴移動的速度比預期要快，因此在下一個風暴於28日傍晚到來之前，灣區會有短暫的喘息時間。接著，周末會再出現另一場風雨。

帕默說：「由於有多個風暴排著隊前來，我們預測，潮濕的天氣會持續到元旦當天。」

根據國家海洋暨大氣總署（National Oceanographic and Atmospheric Administration）27日下午1時收集到原始數據，屋崙國際機場和狄亞布洛山（Mount Diablo）過去24小時的降雨量將近2吋，舊金山1.9吋，聖荷西0.7吋。

聖荷西和周邊地區、聖馬刁縣到聖他克魯茲縣的海岸城市都出現淹水現象，但最明顯的洪水出現在蘇諾瑪縣的溪流。不過，到27日下午，水位高漲的現象已逐漸消失。

預測太浩湖地區降雪 會有3吋到10吋，海拔7000呎以上山區降雪量至少會有1呎。氣象局已對太浩湖地區發布冬季風暴警報。位於楚魯克（Truckee）的塞拉雪崩中心（Sierra Avalanche Center）也發出警報，指塞拉內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）中部可能發生雪崩，會危及太浩湖地區從49號公路的宇巴隘口（Yuba Pass）到4號公路艾伯茲隘口（Ebbetts Pass）之間的路段。警報有效期到28日。

負責製作降雪報告的氣象預報員阿列格雷托（Bryan Allegretto）表示，這場風雨已融化海拔7000呎以上山區底部的大量積雪，但海拔8000呎以上山區的積雪仍很厚，足以應付這個滑雪季。

阿列格雷托說：「當地28日會是晴朗的好天氣，但29日到31日的天氣都不穩定，會先降雪、降雨、再降雪。」