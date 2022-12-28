雨天易塞車 屋崙華裔通勤前沙盤推演

27日上午，101、280、880以及580州際公路發生局部積水和城市洪水。（記者張曼琳／攝影）

自26日晚間至27日，暴雨席捲灣區 絕大部分地區，在28日短暫休息後，本周四至周六將會有連續3日的降雨天氣。氣象局也在27日下午1時至2時發布北灣大部分地區的洪水 警報，灣區駕車人特別要當心路況，預作準備。

根據「舊金山 紀事報」和電視台綜合報導，在27日上午，灣區101、280、880以及580州際公路發生局部積水和城市洪水現象。居住在屋崙、在舊金山華埠上班的陳先生表示，昨日為聖誕節後回到辦公室上班的第一日，但因降雨天氣，他早在周一晚間就考慮好第二天上班的出行計畫。因擔心道路積水，陳先生特別選擇搭乘捷運（Bart）到舊金山，從車站步行去到華埠。儘管，此舉需要在下雨天氣步行超過10分鐘，但因認為平日上下班高峰時段海灣大橋會十分擁堵。尤其雨天，碰上交通事故概率加大，通勤時間更難計算。因此他選擇先開車去西屋崙站搭捷運去上班，這樣在約半小時就能抵達。

加州交通局（Caltrans）發言人瑪拉（Janis Mara）表示，周二早通勤時間，屋崙市米爾斯學院（Mills College）附近580公路西行右側的兩條車道被洪水淹沒，洪水約在早上6時左右開始，交通也因此受阻。