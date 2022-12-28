我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

雨天易塞車 屋崙華裔通勤前沙盤推演

記者張曼琳／屋崙報導
27日上午，101、280、880以及580州際公路發生局部積水和城市洪水。（記者張曼琳／攝影）
27日上午，101、280、880以及580州際公路發生局部積水和城市洪水。（記者張曼琳／攝影）

自26日晚間至27日，暴雨席捲灣區絕大部分地區，在28日短暫休息後，本周四至周六將會有連續3日的降雨天氣。氣象局也在27日下午1時至2時發布北灣大部分地區的洪水警報，灣區駕車人特別要當心路況，預作準備。

根據「舊金山紀事報」和電視台綜合報導，在27日上午，灣區101、280、880以及580州際公路發生局部積水和城市洪水現象。居住在屋崙、在舊金山華埠上班的陳先生表示，昨日為聖誕節後回到辦公室上班的第一日，但因降雨天氣，他早在周一晚間就考慮好第二天上班的出行計畫。因擔心道路積水，陳先生特別選擇搭乘捷運（Bart）到舊金山，從車站步行去到華埠。儘管，此舉需要在下雨天氣步行超過10分鐘，但因認為平日上下班高峰時段海灣大橋會十分擁堵。尤其雨天，碰上交通事故概率加大，通勤時間更難計算。因此他選擇先開車去西屋崙站搭捷運去上班，這樣在約半小時就能抵達。

加州交通局（Caltrans）發言人瑪拉（Janis Mara）表示，周二早通勤時間，屋崙市米爾斯學院（Mills College）附近580公路西行右側的兩條車道被洪水淹沒，洪水約在早上6時左右開始，交通也因此受阻。

洪水 灣區 舊金山

上一則

航班無預警取消 華人聖誕收假好焦慮：連巴士票都賣光

下一則

屋崙華埠聘專職安保夜間巡邏 最快元旦前上路

延伸閱讀

強烈冬季風暴襲灣區 航班取消 旅客滯留

強烈冬季風暴襲灣區 航班取消 旅客滯留
騎手直播為父送葬 撞標識桿當場亡

騎手直播為父送葬 撞標識桿當場亡
屋崙華埠功夫學院遭爆竊 玻璃門被打爛

屋崙華埠功夫學院遭爆竊 玻璃門被打爛
囂張盜竊 2次開車撞門 3人持槍作案 屋崙新型犯罪手段

囂張盜竊 2次開車撞門 3人持槍作案 屋崙新型犯罪手段
屋崙市長候選人史考特 贊成重新計票

屋崙市長候選人史考特 贊成重新計票

熱門新聞

更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
一對亞裔男女24日晚平安夜在東灣聖拉蒙（San Ramon）In-N-Out餐廳吃飯自拍，結果被一名顧客騷擾，還辱罵種族主義言論。（視頻截圖）

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

2022-12-27 00:09
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
涵蓋4.8萬名加州大學(UC)系統研究員與助教、全國最大規模的學術僱員罷工結束。（取自UAW工會官網）

加大學術雇員罷工落幕 漲薪46% 史上贏得最高收益之一

2022-12-26 14:12

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了