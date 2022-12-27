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「不想當小白鼠被感染」 中即將取消入境隔離 華人觀望

記者劉先進／屋崙報導
疫情中，華人在機場等待登機。（讀者供圖）
疫情中，華人在機場等待登機。（讀者供圖）

中國從明年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。中國取消三年入境隔離政策的消息傳出後，在美華人奔相走告。有華人表示，雖然三年沒回國，但考慮到中國疫情大爆發，還是希望等疫情過了高峰、稍微平復，最快也要等到夏天再回去。「不想回去當小白鼠被感染。」

中國衛健委在北京時間26日晚發布通告說，明年1月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者即可來華，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。通告還取消國際客運航班數量管控措施，並逐步恢復中國公民出境旅遊。

中國取消入境隔離政策，有華人表示，要等疫情平復後再回國。（讀者供圖）
中國取消入境隔離政策，有華人表示，要等疫情平復後再回國。（讀者供圖）

華人Steven說，定居美國多年，以前平均每年回國一次，看望父母。2019年年底疫情爆發前才剛剛回去，沒想到，此後新冠肆虐，為防止疫情輸入，中國實施嚴格的入境隔離政策。由於算上坐飛機、隔離時間，動輒費時兩、三周，實在沒有如此長的假期；且因為航班熔斷原因，航線減少，機票飆升到5000甚至1萬元，所以整整三年沒有回去。

這次聽到中國放開隔離政策，非常開心，但他打算在等待幾個月才回國。因為目前中國突然放開，取消原有的清零政策，實施與病毒共存策略，陽性暴增。雖然在美國接種了RNA疫苗，還是擔心回國後被感染，所以決定觀望一段時間，等中國疫情平復、生活完全恢復正常，且機票價格價低再回國。「2019年回國，來回機票不到650元。現在從洛杉磯直飛廣州的機票，接近3000元。實在太貴。預計等中國有序放開，航線會大幅增加，機票價格也可能跳水，灣區有直達機票，再回國看父母。」

機票暴漲，不少華人中轉回國。（讀者供圖）
機票暴漲，不少華人中轉回國。（讀者供圖）

來自香港的華人Linda，想法也和Steven類似。她說，因為在中國惠州有事情做，以往都要定期回國。自從疫情爆發、中國隔離太長時間的緣故，有接近三年沒有去惠州。看到中國取消入境隔離政策，感覺特別興奮，肯定會在遠期回國，但具體歸程，也要觀望確定，預計最快等到夏天再回去。

Linda說，目前中國病毒傳播迅速，疫情感染暴增，很害怕病毒出現變異、毒性、致病性更強的特點，暫時不急著回國，一方面不想當小白鼠，害怕再次感染新冠。另一方面，回中國也存在一些不確定性，不排除再次封鎖的可能性，「雖然我定居美國，有美國護照，到時回美國沒問題，但到中國後，萬一哪一天又實施封城或封小區策略，不得不居家隔離，怎麼應對？到時可能買食物都難。總之有很多變數，等待一段時間再說。」

Linda表示，考慮到疫情反復，她目前已接種了五針疫苗，如果回中國，美國有新的疫苗出來，還是會再接種，以防萬一，「畢竟病毒一直在變化，多接種、提高免疫力。不管回不回國，加強自我保護都沒錯。」

Linda表示，香港在大陸放開前就取消了入境隔離政策，她當時也沒有回國，「那時只能回香港，不能去惠州，相當於純粹去玩，機票貴，隔離酒店還花錢，所以當時沒有回去。」

中國取消入境隔離政策，有華人表示，要等疫情平復後再回國。（讀者供圖）
中國取消入境隔離政策，有華人表示，要等疫情平復後再回國。（讀者供圖）

疫情 華人 檢測

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