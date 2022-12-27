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強烈冬季風暴襲灣區 航班取消 旅客滯留

編譯組／灣區26日電
美國冬季風暴對灣區航空交通造成影響，屋崙和聖荷西機場大量航班被取消。圖為屋崙機場26日混亂的情形。（取自推特）
美國冬季風暴對灣區航空交通造成影響，屋崙和聖荷西機場大量航班被取消。圖為屋崙機場26日混亂的情形。（取自推特）

赫南德茲（Magali Hernandez）與丈夫和兩名年幼的孩子25日在波特蘭登機，準備飛往佛羅里達州奧蘭多迪士尼樂園度假。然而，他們在舊金山機場轉機時被告知，飛往佛羅里達州的航班被取消，一家人被迫在舊金山一家飯店裡度過聖誕節。

26日上午，赫南德茲一家人已經因為阿拉斯加航空（Alaska Air）一連串航班的取消和延誤，在舊金山滯留了十多個小時。還不知道能否獲得航空公司數千元退款的赫南德茲筋疲力竭地說：「我們被困住了。」

自21日以來，強烈冬季風暴已造成美國約1萬7000個航班被取消，數萬個航班被延誤。儘管惡劣的天氣已開始減弱，航空交通仍會持續受到影響。

在灣區，屋崙機場和聖荷西機場26日出現徹底崩潰的情況，超過65%的西南航空（Southwest Airlines）班機被取消，航站大廈內出現如迷宮般的隊伍和大量行李。舊金山機場由於不是西南航空的主要機場，航班延誤的問題並不嚴重。

航班追蹤網站Flight Aware旅遊專家邦斯（Kathleen Bangs）表示，這場風暴造成的破壞讓航空業措手不及。她說：「我不認為有人能預見情況會變得這麼糟。」

邦斯對滯留旅客的建議是：「不要指望航空公司為你找出解決辦法，因為還有其他幾千人排隊等航空公司為他們解決問題，你必須像看待一盤棋一樣看待現在的美國。」

邦斯表示，旅客可以考慮飛往離原定目的地開車可以到的其他機場，或預訂風險較小的航班避免延誤。

赫南德茲說，他們希望挽救剩下的假期。因此，他們選擇在28日一家人分乘兩班不同的航班飛往奧蘭多。她說：「我們正在盡全力擺脫我們現在的困境。」

機場 舊金山 風暴

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