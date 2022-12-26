我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

加州破獲2.8萬磅芬太尼 年增6倍 足以殺死北美洲總人口兩次

編譯組╱灣區25日電
圖為警方收繳的部分芬太尼。(美聯社)
圖為警方收繳的部分芬太尼。(美聯社)

紐森州長辦公室日前宣布，警方於2022年破獲查收2萬8765磅芬太尼，足夠毀滅兩倍北美洲總人口。警方2022年破獲的芬太尼數量，高達一年前的六倍，充分顯示芬太尼毒品對社會所形成的挑戰。芬太尼是人工合成的類鴉片毒品。

紐森於新聞發布中指出，類鴉片危機深入傷害加州與美國社會。加州在州府與地方警力合作下，得到國家防衛隊支援，才順利破獲大批芬太尼毒品。紐森表示，芬太尼已奪走眾多加州人性命，州府目前更加強對抗目前類鴉片危機，進一步積極確保民眾安全。

灣區各地檢處指出，地方亦面臨類鴉片毒品強大威脅。聖他克拉拉縣地檢處從2022年元月至10月間共提出200宗以上與芬太尼毒品相關控罪案，而去年一年，才不過提出120宗芬太尼相關控罪案。

聖他克拉拉縣處置重大毒品走私罪行團隊監督愛德華·梁(Edward Liang)說，5號州際公路已成為走私芬太尼毒品的主要運送路線。根據警方，芬太尼毒品全加州各地氾濫，這種毒品一般經由墨西哥走私進入加州，主要集散地為洛杉磯與聖地牙哥。

經由人工合成的芬太尼毒性比海洛因強50倍，且容易摻入非法藥品如偽止痛藥、或者偽興奮劑等。許多青少年容易上網購買這種摻有芬太尼的偽藥，因而染上毒癮。許多人在不知不覺間，服用大量芬太尼。

芬太尼也出現在許多高中校園。聖荷西Overfelt Oak Grove高中使用納洛酮(Narcan)協助減緩服用過量芬太尼學生所遭受的傷害。根據校方，今年10月，校園內出現學生服用過量芬太尼事件。

聖他克拉拉縣地檢處日前對一名綽號「狂人」(Madman)的聖荷西男子提出非法銷售芬太尼給未成年者的控罪。根據警方，該男子涉嫌銷售摻有芬太尼藥丸給洛斯蓋圖高中學生。一名購買「狂人」銷售藥丸的青少女在浴室內服用過量芬太尼。

加州州府目前規定，加州公立大學與社區學院必須存放納洛酮，用以醫治非法使用過量芬太尼學生。目前一些州議員已提議加州高中也必須採取類似預防措施。

毒品 加州 紐森

上一則

農曆新年假日、廢除遊蕩罪 加州多項新法1月1日上路

下一則

勇士聖誕大戰擒灰熊 轟18個3分球 柯瑞缺席照樣贏球

延伸閱讀

紐森特赦10人 多人涉毒品與違禁品罪

紐森特赦10人 多人涉毒品與違禁品罪
加州終結遊民危機 年花81億

加州終結遊民危機 年花81億
洛杉磯遊民 許多是青壯年

洛杉磯遊民 許多是青壯年
漢保德強震 紐森宣布緊急狀態 啟動資源援助

漢保德強震 紐森宣布緊急狀態 啟動資源援助
加州7城獲住房建設資金 灣區僅屋崙上榜

加州7城獲住房建設資金 灣區僅屋崙上榜

熱門新聞

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
更多證據顯示非處方感冒藥並不真正有效。 （擷自NBC影片）

更多研究證實 非處方感冒藥無效

2022-12-25 16:22
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

2022-12-19 02:00
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效