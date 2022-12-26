加州破獲2.8萬磅芬太尼 年增6倍 足以殺死北美洲總人口兩次

圖為警方收繳的部分芬太尼。(美聯社)

紐森 州長辦公室日前宣布，警方於2022年破獲查收2萬8765磅芬太尼，足夠毀滅兩倍北美洲總人口。警方2022年破獲的芬太尼數量，高達一年前的六倍，充分顯示芬太尼毒品 對社會所形成的挑戰。芬太尼是人工合成的類鴉片毒品。

紐森於新聞發布中指出，類鴉片危機深入傷害加州 與美國社會。加州在州府與地方警力合作下，得到國家防衛隊支援，才順利破獲大批芬太尼毒品。紐森表示，芬太尼已奪走眾多加州人性命，州府目前更加強對抗目前類鴉片危機，進一步積極確保民眾安全。

灣區各地檢處指出，地方亦面臨類鴉片毒品強大威脅。聖他克拉拉縣地檢處從2022年元月至10月間共提出200宗以上與芬太尼毒品相關控罪案，而去年一年，才不過提出120宗芬太尼相關控罪案。

聖他克拉拉縣處置重大毒品走私罪行團隊監督愛德華·梁(Edward Liang)說，5號州際公路已成為走私芬太尼毒品的主要運送路線。根據警方，芬太尼毒品全加州各地氾濫，這種毒品一般經由墨西哥走私進入加州，主要集散地為洛杉磯與聖地牙哥。

經由人工合成的芬太尼毒性比海洛因強50倍，且容易摻入非法藥品如偽止痛藥、或者偽興奮劑等。許多青少年容易上網購買這種摻有芬太尼的偽藥，因而染上毒癮。許多人在不知不覺間，服用大量芬太尼。

芬太尼也出現在許多高中校園。聖荷西Overfelt Oak Grove高中使用納洛酮(Narcan)協助減緩服用過量芬太尼學生所遭受的傷害。根據校方，今年10月，校園內出現學生服用過量芬太尼事件。

聖他克拉拉縣地檢處日前對一名綽號「狂人」(Madman)的聖荷西男子提出非法銷售芬太尼給未成年者的控罪。根據警方，該男子涉嫌銷售摻有芬太尼藥丸給洛斯蓋圖高中學生。一名購買「狂人」銷售藥丸的青少女在浴室內服用過量芬太尼。

加州州府目前規定，加州公立大學與社區學院必須存放納洛酮，用以醫治非法使用過量芬太尼學生。目前一些州議員已提議加州高中也必須採取類似預防措施。