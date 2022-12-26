勇士聖誕大戰擒灰熊 轟18個3分球 柯瑞缺席照樣贏球

波爾得到32分，但被吹罰兩次技犯，驅逐出場。（記者劉先進╱攝影）

25日的NBA聖誕大戰中，柯瑞 、維金斯缺席的金州勇士 以123比109輕取西區第二的孟菲斯灰熊。作為聯盟場均三分投進最多的球隊，勇士四面開花，以40.9%的命中率投進18記三分，將灰熊徹底轟垮。球隊六人上雙，波爾25中11入帳32分3籃板2助攻，被吹罰兩次技術犯規、驅逐出場。湯普森24分，迪文森佐(Donte DiVincenzo)三分9中5得到19分。格林3分13籃板13助攻。後衛傑若米(Ty Jerome)14分，蘭姆(Anthony Lamb)三分4中3得到11分。

本場比賽前，灰熊戰績西區第二。其百回合防守效率聯盟第四，進攻效率第11名。灰熊囤積了一幫能跑能跳的天賦球員，核心莫蘭特(Ja Morant)攻擊籃框效率很高，擅長躲避跳起來的防守人，做出高難度上籃或扣籃動作。他場均26.5分6.4個籃板7.9次助攻。

格林投進三分後，做出開心的手勢。（記者劉先進╱攝影）

勇士針對他的防守是放空三分，但嚴防死守內線得分。派一人緊貼，當他進入內線時，瘋狂包夾，讓他傳球，賭其隊友投不進三分。灰熊本場三分狂鐵，39投9中，命中率只有23.1%。布魯克斯(Dillon Brooks)三分6中1，貝恩(Desmond Bane)三分更是7中0，全場13中2得到9分。莫蘭特三分10中2得到36分7籃板8助攻。

莫蘭特上籃，格林在全力防守。（記者劉先進╱攝影）

反觀勇士，本賽季場均投進16.2個，聯盟第一，命中率38%，排名第五。本場三分火熱，44中18，替補得分42分，比灰熊多出8分。勇士籃板51個，比灰熊多出7個。