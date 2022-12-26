勇士聖誕大戰擒灰熊 轟18個3分球 柯瑞缺席照樣贏球
25日的NBA聖誕大戰中，柯瑞、維金斯缺席的金州勇士以123比109輕取西區第二的孟菲斯灰熊。作為聯盟場均三分投進最多的球隊，勇士四面開花，以40.9%的命中率投進18記三分，將灰熊徹底轟垮。球隊六人上雙，波爾25中11入帳32分3籃板2助攻，被吹罰兩次技術犯規、驅逐出場。湯普森24分，迪文森佐(Donte DiVincenzo)三分9中5得到19分。格林3分13籃板13助攻。後衛傑若米(Ty Jerome)14分，蘭姆(Anthony Lamb)三分4中3得到11分。
本場比賽前，灰熊戰績西區第二。其百回合防守效率聯盟第四，進攻效率第11名。灰熊囤積了一幫能跑能跳的天賦球員，核心莫蘭特(Ja Morant)攻擊籃框效率很高，擅長躲避跳起來的防守人，做出高難度上籃或扣籃動作。他場均26.5分6.4個籃板7.9次助攻。
勇士針對他的防守是放空三分，但嚴防死守內線得分。派一人緊貼，當他進入內線時，瘋狂包夾，讓他傳球，賭其隊友投不進三分。灰熊本場三分狂鐵，39投9中，命中率只有23.1%。布魯克斯(Dillon Brooks)三分6中1，貝恩(Desmond Bane)三分更是7中0，全場13中2得到9分。莫蘭特三分10中2得到36分7籃板8助攻。
反觀勇士，本賽季場均投進16.2個，聯盟第一，命中率38%，排名第五。本場三分火熱，44中18，替補得分42分，比灰熊多出8分。勇士籃板51個，比灰熊多出7個。
勇士大將缺席，最近六個客場只贏了一場。但卻在主場連續戰勝強隊，包括去年總冠軍賽對手、今年奪冠熱門波士頓塞爾特人，以及西區豪強灰熊，展現冠軍底蘊。目前勇士戰績為16勝18負，排名西區11位。球隊接下來還有7個主場，包括活塞、魔術等戰績墊底球隊，如果能全部拿下，並等待復出的維金斯和柯瑞，還有一定征戰季後賽的希望。
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