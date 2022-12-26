加大學術雇員罷工落幕 漲薪46% 史上贏得最高收益之一

涵蓋4.8萬名加州大學(UC)系統研究員與助教、全國最大規模的學術僱員罷工結束。（取自UAW工會官網）

涵蓋4.8萬名加州大學 (UC)系統研究員與助教、全國最大規模的學術雇員罷工 結束。加大在聖誕節前宣布，研究員與學術雇員投票批准了新的合同。其中包括大幅提高工資、支持托兒服務、帶薪休假，和針對欺淩和歧視的新保護措施。代表學術雇員的全美汽車工人聯合會(UAW)說，這是學術雇員有史以來贏得的最高收益之一。意味著加大雇員2023年和2024年混合工資標準增長46%。相比之下，該工會在2018年只為學術雇員爭取薪酬增長6%，2021年為哈佛大學雇員爭取薪酬增長9%。

在不同的投票中，UAW工會的兩個談判單位，批准了12月16日與加大系統達成的臨時協議。這次罷工包括4.8萬名教學助理、輔導員、研究人員和博士後學者。新合同立即生效，並將持續到2025年5月31日。加大表示，根據合同的條款，這些雇員將成為全國公共高等教育 中得到最好支持的工人之一。

包含10個校園的加大罷工引起了全國的關注，因為它是美國最重要的公共研究型大學系統之一。罷工幾乎擾亂了加大的期末考試、學習課程和論文評分。其他大學的一些研究生說，他們密切關注加大的工會行動，將其作為自己組織工作的潛在劇本。近年來全國各地的高等教育以及星巴克和亞馬遜等公司的勞工活動不斷湧現。

對於學術界的學生雇員，新合同將在2024年10月1日前將九個月的兼職工作的最低工資從約2萬3250元提高到約3萬4000元。柏克萊加大、舊金山加大和洛杉磯加大的薪酬將增長為3萬6500元，副導師和教學研究員將獲得16.7%的增長。到2024年10月1日，根據新的六點工資標準，研究生研究人員九個月的兼職工作將獲得至少3萬4564.5元。該合同有效期至2025年5月31日。

合格的助理教育工作者如果有25%或更多的指派工作，將獲得加州大學贊助的學生健康計畫的每月保費的全額減免。此外，加州大學將為符合條件的助理教育工作者支付100%的受撫養子女的保險費。另外，針對學術型學生雇員，提供托兒費報銷，每季度1350元，或每學期2025元，以及暑期的1350元。

UAW工會第六區主任米勒(Mike Miller)在聲明中表示，這些協議為全美國的高等教育機構設立了一個新的標準。工會對學術雇員來說是有意義的。低工資、不穩定的福利和不公平的工作條件等問題不會自行消失。工會為雇員提供了在這些問題上做出改變的工具。「我們期待著以這些新合同的力量為基礎，改善加州大學和其他大學的每個工人的生活品質。」