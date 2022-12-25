紐森特赦10人 多人涉毒品與違禁品罪

紐森批準10項包括毒品罪的特赦。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）周五（23日）批准了10項特赦，獲特赦者中包括幾位20多年前被判犯有毒品 罪的人和一個可能被驅逐出境的人。

加州憲法規定，州長有權給予特赦。減刑可以縮短監獄的刑期，特赦實際上也是如此，但同時恢復了已經服滿刑期的人的某些公民權利。在一些案件中，獲得特赦者在提供證據證明他們在被定罪後，一直 「過著正直的生活」之後，從全州的高級法院獲得了「改造證書」（Certificate of Rehabilitation）。

紐森考察了接受特赦者在犯罪後的行為，以及特赦是否 「符合公共安全和正義的利益」。州長還考慮了特赦對社區，包括犯罪受害者和幸存者的影響。自2019年上任以來，紐森已經批準了140項特赦，123項減刑和35項緩刑。

「特赦並不是原諒或否認犯罪造成的傷害，而是對被特赦者判刑後自我發展和改造的肯定。」州長辦公室在新聞發布會上說。

紐森周五的特赦包括：

美國退伍軍人John Berger，1994年因運輸受控物質而被定罪；他現在的工作是支持他人戒酒；

Kathy Uetz，1997年被判定犯有與毒品有關的罪行，此後在一個社區應急小組中志願工作了5000多個小時；

Santiago Lopez，2001年19歲時因毒品犯罪被定罪，現在是他所在教堂的設施管理員兼輔導員，並與妻子一起創立了一個非營利性青年領袖機構；

Lucas Beltran Dominguez，60歲，因運輸或銷售大麻及持有用於銷售的大麻而被定罪，面臨被驅逐出境和家庭分離，這位七個孩子的父親現是教會的積極成員；

Michael Farrier，因一級入室盜竊和二級搶劫被定罪；

Kimberly Gregorio，1988年因持有用於銷售的受控物質及妨礙公務而被判處4年緩刑和180天監禁；

James King Ill，他曾因出售可卡因而被定罪；

Kenneth Lyerly，2004年因持有用於銷售的受控物質而被判刑；

Jimmy Picton，他在20世紀70年代曾因非法入侵及持有用於銷售的受控物質而被定罪；

Julie Ruehle，1999年19歲時因持有受控物質和未經同意奪取車輛而被判處監禁。