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元旦上菜 加州鄧金斯蟹季12月31日開跑

編譯組／綜合24日電
加州鄧金斯蟹季將於12月31日開始。 （美聯社）
加州鄧金斯蟹季將於12月31日開始。 （美聯社）

加州漁獵廳（Department of Fish and Wildlife）周四（22日）宣布，加州的商業鄧金斯蟹季（Dungeness crab season）在被三次推遲後，終於將在新年前夜開放，最快元旦可以端上桌。

蟹季的開始時間被推遲，是為了保護座頭鯨不被捕漁器和浮標線纏住。該監管機構說，一些鯨魚仍然留在舊金山灣沿岸的冬季覓食地，因此在蘇諾瑪／蒙多西諾縣界以南的所有地區，將只允許使用比平時多一半的捕漁器。該部門說，上周在該地區發現了大約20多隻座頭鯨。

由於肉質不佳，蒙多西諾、漢保德和德諾特縣的商業捕蟹活動也被推遲，但漁獵局說，「最近的測試表明，螃蟹已達標了，可以上市。」

螃蟹產業是加州的主要漁業之一，在節假日期間特別受歡迎。傳統的商業季節從11月15日開始，捕撈區域從蒙多西諾縣界至墨西哥邊界之間的水域。

座頭鯨有時會被沉重的商業捕漁器的垂直繩索夾住，牠們可以拖著漁具遊走幾個月，以致受傷、挨餓或疲憊到溺水。漁獵局上個月說，今年至少有15起座頭鯨被漁具纏住的事件，其中3起涉及鄧金斯蟹漁具。

座頭鯨每年從墨西哥的下加利福尼亞（Baja California）半島向北遷移，在那裡牠們生下小鯨魚。春夏秋三季，座頭鯨會在加州海岸附近以鳀魚、沙丁魚和磷蝦為食，然後再返回南方。

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