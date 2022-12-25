金山僑教中心 舉辦志工年終感恩會

金山灣區僑務志工年終感恩會在聖他克拉拉舉行。（記者李榮／攝影）

金山灣區 僑教中心在聖誕節前夕舉辦「中心志工年終感恩暨經驗分享會」。由於在新冠肺炎疫情 爆發後，中心志工服務相關培訓被迫暫停，隨著疫情趨緩生活恢復正常，久未相見的志工們非常開心且珍惜這場相聚盛宴，分享服務心得。駐舊金山辦事處處長賴銘琪夫婦、僑教中心主任莊雅淑，都到場感謝志工團團長、僑務諮詢委員高玉麗以及僑教中心志工過去一年協助中心推動僑務服務的努力。

中華民國僑務委員呂玉貞、鍾振乾、王龍文、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡明夫婦，以及多位僑界領袖代表都到場致意。賴銘琪表示，金山灣區僑教中心是北加州地區僑社活動的核心，僑界各式活動大多數選在中心舉行，感謝各僑團領袖一路上對僑務工作的支持與協助，許多退休僑胞熱心付出時間義務擔任志工，協助僑教中心提供更優質僑務服務。

莊雅淑指出，僑教中心志工團在高玉麗團長帶領下有百位熱心志工，感謝志工們的奉獻與服務熱忱，「一起守護僑教中心這個僑胞共同的家」。所有志工無私義務付出、熱心協助中心為僑胞們提供第一線親切的服務，「讓走進僑教中心的僑胞有如回到家般溫暖。」

高玉麗感謝中心每年辦理在任培訓、慶生會及年終感恩經驗分享會，並視需求辦理新進志工培訓，凝聚志工向心。她進一步說，這兩年因新冠肺炎疫情爆發肆虐，許多中心的志工服務相關培訓被迫暫停；非常高興終於能以實體形式參與感恩會，也謝謝志工熱情支持與協助。

會中賴銘琪頒發僑教中心感謝狀鼓勵志工團所有志工，由高玉麗及志工團櫃台接待組組長張其南、副組長葉乾元及圖書管理組組長吳文玉、副組長徐蓮代表領取。僑教中心也為每位志工準備兔年燈籠及感謝狀，表達感謝及送上新年祝福。

志工代表樊德敏及陳亳蕙在場分享服務經驗與心得。樊德敏說，做志工可以讓人因為動了善念，有所付出，而心中富有起來，不計較得失，不期待他人感恩，只享受付出的快樂，更能夠在為人創造喜悅的同時，豐富自己的人生。陳亳蕙則分享過去從事志工的經驗，並鼓勵僑社下一代多從事志工服務，不僅學習幫助別人、自我成長，還可結交志同道合朋友，對人生成長有很大助益。

與會志工回顧一年來的點點滴滴，並交流分享僑社服務心得。僑務委員及與會僑界代表也都提供摸彩品供志工摸彩，現場熱鬧氣氛歡樂。