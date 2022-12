「違反城市政策」法官禁止拆遊民營地 金山市長譴責

市長布里德(London Breed)在一份聲明中批評聯邦法官發布的緊急命令,稱「市長不能以這種方式管理城市」。(記者劉先進/攝影)

一位聯邦法官決定暫時禁止舊金山 市府清理任何無家者營地。裁決表示,舊金山市府未能向無家者提供其他庇護 所,違反了城市政策。此項裁決源於無家者權益組織對該市提出的一宗訴訟,控訴市府非法拆除並丟棄無家者財物。舊金山也成了西岸各州因無家者營地問題成為被告的城市之一。

對此,市長布里德(London Breed)在一份聲明中批評聯邦法官發布的緊急命令,並稱「市長不能以這種方式來管理城市」。

根據「舊金山紀事報」報導,屋崙聯邦地方法官Donna M. Ryu在周五(23日)晚間發布一項緊急命令,禁止舊金山市沒收無家者營地的帳篷和營地居民的財物。

地方法官Donna M. Ryu表示,舊金山市府提出的辯護論點「完全沒有說服力。」(取自聯邦地方法院官網)

代表無家者權益組織的原告在訴訟中指出, 他們期待以訴訟阻止舊金山拆除無家者營地,直至該市可以提供數千張額外的庇護床位。

法官Donna M. Ryu引用原告提供的證據表明,該市在未能提供庇護所前,清理營地並對居民進行來不當扣押或丟棄其財物,包括手機、藥物、身分證明,甚至假肢的非法行為時常發生。法官還表示,該市為其辯護的論點「完全沒有說服力。」

市長布里德(London Breed)在一份聲明中譴責了該緊急命令。她說:「市長不能以這種方式管理城市」。並補充:「我們已經沒有足夠的工具來應對街頭的精神疾病。現在,我們被告知不要使用其他的可以將人們帶回室內,並保持社區安全、清潔的有幫助的方法。」

她還表示,很多人在清理過程中遇到「拒絕服務或已被安置的人」,並透露,有些人利用營地「進行毒品交易、人口販賣和其他非法活動。」

市府律師邱信福(David Chiu)辦公室表示,市府的政策平衡了無家可歸者的權利與維護清潔和安全公共空間的需要。其辦公室提供法庭的文件表示,無家可歸者會收到大量的關於即將進行的清潔工作的通知,並會收到援助和申請庇護所的提議,只有在無家者拒絕被安置他處的提議後,才會被要求離開營地。

市府律師邱信福辦公室表示,其政策平衡了無家者的權利與維護清潔和安全公共空間的需要。(取自邱信福網站)

儘管如此,法官指出,無家者聯盟和七名原告提供的證據,包括過去三年中多次營地被掃蕩的數據分析、詳細的目擊者描述,都以表明無家可歸者被剝奪了個人物品,且無處可去。

在周四(22日)的線上會議中,法官Donna M. Ryu表示:「政策不是問題,問題是政策是如何執行的。」

舊金山約有7800名無家可歸的遊民 ,該市承認缺少數千張可用的臨時或永久庇護床位。遊民聯盟代表律師組織,舊金山灣區民權律師委員會(Lawyers' Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area)的高級律師 Zal K. Shroff 表示,截至周五,該市共只有34張床位可用。

上周,一名亞利桑納州聯邦法官發布一項緊急命令,阻止亞州鳳凰城(Phoenix)市中心對一個大型無家者營地進行掃蕩,這是對亞州美國公民自由聯盟(ACLU of Arizona)對該市提出訴訟的回應。該市當局現不能對任何無法獲得庇護的人實施露營禁令,只能沒收非法或具威脅的財產。

這宗訴訟是西岸各州懸而未決的訴訟之一,由於涉事州份的庇護床位和可負擔住房短缺,導致無家可歸者數字明顯增加。本周本些時候,新墨西哥州的美國公民自由聯盟 (ACLU) 和其他組織也起訴了阿爾伯克基 (Albuquerque) 市,指控該市官員正在摧毀遊民營地並將無家可歸者定罪。