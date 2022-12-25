金山剩1華裔議員政治力受挫 19世紀反亞熱潮恐再抬頭

舊金山只剩一名華裔市議員，華裔政治實力將受損。（美聯社）

從2001年起，六位華裔 美國人在舊金山市議會中占據了日落區（Sunset）的席位：余胤良（Leland Yee）、馬世雲（Fiona Ma）、趙悅明（Ed Jew）、朱嘉文（Carmen Chu）、湯凱蒂（Katy Tang）和馬兆明（Gordon Mar），直到全市選舉轉為地區選舉。這是亞裔 美國人政治力量上升的一個證明，亞裔占了全市人口的三分之一，占包括日落區在內的第四區居民的一半左右。

當11月擊敗馬兆明的殷嘉立（Joel Engardio）在2023年上任時，這一連貫性將結束。代表列治文和第一區的陳詩敏（Connie Chan）很快將成為唯一的亞裔市議員。這對亞裔在政界的實力造成了潛在的損失。

對許多亞裔選民來說，如果選票上有一個亞裔名字，可能就會自動投票。據華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）說，如果馬兆明贏得連任，他就可以在州眾議會、州參議會或市長職位空缺時參加競選。雖然他仍然可以參選，但失去連任會使他的前景黯淡。由於陳詩敏是最後一位亞裔議員，準備競選更高職位的亞裔美國人的隊伍被削弱了。

近年來，從城市職位轉到州眾議會的亞裔官員包括曾擔任估值官的丁右立（Phil Ting），現在是州財務長的前市議員馬世雲，以及現在擔任市府律師的邱信福（David Chiu）。為打擊疫情 導致的反亞裔仇恨而通過的立法，得到了丁右立和邱信福的大力支持。

舊金山曾罷免三名學區教委會成員和地區檢察長博徹思（Chesa Boudin），對博徹思的一個批評就是，他對疫情開始時的反亞裔攻擊反應緩慢。如果地區檢察官是亞裔美國人，情況可能就會不同。

對亞裔的冷漠歧視由來已久，自淘金熱以後的幾十年裡，舊金山市和全美其他地方一樣，華裔面臨著一系列的歧視性法律和迫害。現在可能很難相信，但曾經的確有一段時間日落區或列治文區竟沒有華裔居住。幾十年來，中國居民被隔離在唐人街，被種族主義和歧視性的住房契約所逼迫。當時有只是中國人的學校、中國人的銀行和中國人的醫院，東華醫院至今仍在運營。

之後事情發生了變化，美籍華人獲得了政治權力：George Chinn在1969年被任命為市議員，當時他是第一個居此位的亞裔美國人和華裔美國人；1994年，鄧式美（Mabel Teng）是第一個未經任命當選的亞裔議員；近年來，曾一度有多達五位亞裔議員，高峰期是李孟賢（Ed Lee）成為第一位亞裔市長，他在2010年被任命，並在2011年連任。

歷史往往會重演，現在，我們又回到了只有一個華裔市議員。19世紀的反亞裔熱潮在2020年代又重新抬頭，正如我們所看到的，民選領導人對這種由疫情引發的仇恨有不同的反應，代表權實在是很重要。