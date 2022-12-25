我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

金山剩1華裔議員政治力受挫 19世紀反亞熱潮恐再抬頭

編譯組／綜合24日電
舊金山只剩一名華裔市議員，華裔政治實力將受損。（美聯社）
舊金山只剩一名華裔市議員，華裔政治實力將受損。（美聯社）

從2001年起，六位華裔美國人在舊金山市議會中占據了日落區（Sunset）的席位：余胤良（Leland Yee）、馬世雲（Fiona Ma）、趙悅明（Ed Jew）、朱嘉文（Carmen Chu）、湯凱蒂（Katy Tang）和馬兆明（Gordon Mar），直到全市選舉轉為地區選舉。這是亞裔美國人政治力量上升的一個證明，亞裔占了全市人口的三分之一，占包括日落區在內的第四區居民的一半左右。

當11月擊敗馬兆明的殷嘉立（Joel Engardio）在2023年上任時，這一連貫性將結束。代表列治文和第一區的陳詩敏（Connie Chan）很快將成為唯一的亞裔市議員。這對亞裔在政界的實力造成了潛在的損失。

對許多亞裔選民來說，如果選票上有一個亞裔名字，可能就會自動投票。據華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）說，如果馬兆明贏得連任，他就可以在州眾議會、州參議會或市長職位空缺時參加競選。雖然他仍然可以參選，但失去連任會使他的前景黯淡。由於陳詩敏是最後一位亞裔議員，準備競選更高職位的亞裔美國人的隊伍被削弱了。

近年來，從城市職位轉到州眾議會的亞裔官員包括曾擔任估值官的丁右立（Phil Ting），現在是州財務長的前市議員馬世雲，以及現在擔任市府律師的邱信福（David Chiu）。為打擊疫情導致的反亞裔仇恨而通過的立法，得到了丁右立和邱信福的大力支持。

舊金山曾罷免三名學區教委會成員和地區檢察長博徹思（Chesa Boudin），對博徹思的一個批評就是，他對疫情開始時的反亞裔攻擊反應緩慢。如果地區檢察官是亞裔美國人，情況可能就會不同。

對亞裔的冷漠歧視由來已久，自淘金熱以後的幾十年裡，舊金山市和全美其他地方一樣，華裔面臨著一系列的歧視性法律和迫害。現在可能很難相信，但曾經的確有一段時間日落區或列治文區竟沒有華裔居住。幾十年來，中國居民被隔離在唐人街，被種族主義和歧視性的住房契約所逼迫。當時有只是中國人的學校、中國人的銀行和中國人的醫院，東華醫院至今仍在運營。

之後事情發生了變化，美籍華人獲得了政治權力：George Chinn在1969年被任命為市議員，當時他是第一個居此位的亞裔美國人和華裔美國人；1994年，鄧式美（Mabel Teng）是第一個未經任命當選的亞裔議員；近年來，曾一度有多達五位亞裔議員，高峰期是李孟賢（Ed Lee）成為第一位亞裔市長，他在2010年被任命，並在2011年連任。

歷史往往會重演，現在，我們又回到了只有一個華裔市議員。19世紀的反亞裔熱潮在2020年代又重新抬頭，正如我們所看到的，民選領導人對這種由疫情引發的仇恨有不同的反應，代表權實在是很重要。

亞裔 華裔 疫情

上一則

紐森特赦10人 多人涉毒品與違禁品罪

下一則

元旦上菜 加州鄧金斯蟹季12月31日開跑

延伸閱讀

「反仇亞」宣講會 總領事張建敏致詞

「反仇亞」宣講會 總領事張建敏致詞
警察使用武裝機器人 引發道德問題激辯

警察使用武裝機器人 引發道德問題激辯
舊金山執法機器人合法持槍？議會將投票

舊金山執法機器人合法持槍？議會將投票
華埠白蘭站首班地鐵試營運 十多年等待終兌現

華埠白蘭站首班地鐵試營運 十多年等待終兌現
加州助學計畫 首批畢業生圓桌會 分享社區服務經驗

加州助學計畫 首批畢業生圓桌會 分享社區服務經驗

熱門新聞

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

2022-12-19 02:00
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌