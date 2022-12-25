骨癌獒犬 透過免疫療法治癒 有望成為人類治療類似癌症方法

獒犬泰森（如圖）2020年被診斷出有骨肉瘤及骨癌，經過免疫療法，現在已經康復。（翻攝自KCRA3）

戴維斯加大健康中心發布最新研究成果，他們成功治癒了一隻患有骨癌的獒犬，並且從中找到可能可以治療患有相同疾病人類的方法，這項實驗即將進入人體實驗的階段，如果順利，很有可能成為治療骨癌的最新方法，突破了舊有的治療方法。

戴維斯加大健康中心發布最新研究成果，他們成功治癒了一隻患有骨癌的獒犬，圖為兩位腫瘤學家的合影。（戴維斯加大提供）

戴維斯加大健康中心發布消息指出，實驗來自於一隻叫做泰森（Tyson）的獒犬，他在2020年被診斷出有骨肉瘤及骨癌，當時的生命只剩下幾個月而已，對於泰森的家人來說是非常悲痛的消息，當時醫師診斷，即便是立刻截肢，泰森可能也無法存活超過一年。

戴維斯加大動物健康獸醫中心與綜合癌症 中心正好在進行一項癌症的研究，雖然一個中心治療的是寵物，另一個中心治療的是人類，但神奇的是這兩個不同的物種，得到了骨癌卻有不少共通性，因此研究也能互相合作，共同對抗癌症。

戴維斯加大動物健康獸醫中心主任肯特（Michael Kent）表示，他們正在進行的是「比較腫瘤 學」的研究，這概念是多方面的，不僅意味著要研究腫瘤如何形成的以及背後的遺傳學等，同時也替這些動物病患進行臨床實驗，然後將這些成功的方法應用於人體臨床實驗。

泰森之前進行的是一項放大濃度的白細胞介素（IL-15）臨床實驗，這是一種免疫療法，這項實驗證實可以刺激狗的免疫系統防禦某些癌症，生病的狗每天兩次，吸入含有IL-15的霧氣，幾個星期後，一些狗開始表現出顯著的反應，而這項研究是由一位人類腫瘤學家和一位獸醫腫瘤學家所進行。

獸醫腫瘤學家Rebhun表示，非常感謝泰森全程參與這項實驗，也感謝泰森的家人支持，這項免疫療法可以讓動物的腫瘤明顯獲得改善，泰森也因此治好了癌症，至今已經2022年了，相當健康活力滿點。

肯特表示，有些折磨狗的癌症，包括肉瘤、腦瘤、淋巴瘤和黑色素瘤，都與人類患者的癌症非常相似，也因此這項成功的實驗，很有可能可以直接成為人類治療類似癌症的方法，目前這項研究已經開始進行人體實驗，如果真的成功，對人類癌症治療來說將是非常重要的一步。

泰森作為這項臨床實驗的參與者，不僅將生命延長了，同時他的所有費用都得到了支付，包括常規化療、掃描和檢查以及免疫療法。泰森的主人Fizulic也相當感激的說，當時以為泰森只剩下幾個月的生命，沒想到經過治療，他已經好了，對家人來說這是無比的祝福與幫助。