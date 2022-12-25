骨癌獒犬 透過免疫療法治癒 有望成為人類治療類似癌症方法
戴維斯加大健康中心發布最新研究成果，他們成功治癒了一隻患有骨癌的獒犬，並且從中找到可能可以治療患有相同疾病人類的方法，這項實驗即將進入人體實驗的階段，如果順利，很有可能成為治療骨癌的最新方法，突破了舊有的治療方法。
戴維斯加大健康中心發布消息指出，實驗來自於一隻叫做泰森（Tyson）的獒犬，他在2020年被診斷出有骨肉瘤及骨癌，當時的生命只剩下幾個月而已，對於泰森的家人來說是非常悲痛的消息，當時醫師診斷，即便是立刻截肢，泰森可能也無法存活超過一年。
戴維斯加大動物健康獸醫中心與綜合癌症中心正好在進行一項癌症的研究，雖然一個中心治療的是寵物，另一個中心治療的是人類，但神奇的是這兩個不同的物種，得到了骨癌卻有不少共通性，因此研究也能互相合作，共同對抗癌症。
戴維斯加大動物健康獸醫中心主任肯特（Michael Kent）表示，他們正在進行的是「比較腫瘤學」的研究，這概念是多方面的，不僅意味著要研究腫瘤如何形成的以及背後的遺傳學等，同時也替這些動物病患進行臨床實驗，然後將這些成功的方法應用於人體臨床實驗。
泰森之前進行的是一項放大濃度的白細胞介素（IL-15）臨床實驗，這是一種免疫療法，這項實驗證實可以刺激狗的免疫系統防禦某些癌症，生病的狗每天兩次，吸入含有IL-15的霧氣，幾個星期後，一些狗開始表現出顯著的反應，而這項研究是由一位人類腫瘤學家和一位獸醫腫瘤學家所進行。
獸醫腫瘤學家Rebhun表示，非常感謝泰森全程參與這項實驗，也感謝泰森的家人支持，這項免疫療法可以讓動物的腫瘤明顯獲得改善，泰森也因此治好了癌症，至今已經2022年了，相當健康活力滿點。
肯特表示，有些折磨狗的癌症，包括肉瘤、腦瘤、淋巴瘤和黑色素瘤，都與人類患者的癌症非常相似，也因此這項成功的實驗，很有可能可以直接成為人類治療類似癌症的方法，目前這項研究已經開始進行人體實驗，如果真的成功，對人類癌症治療來說將是非常重要的一步。
泰森作為這項臨床實驗的參與者，不僅將生命延長了，同時他的所有費用都得到了支付，包括常規化療、掃描和檢查以及免疫療法。泰森的主人Fizulic也相當感激的說，當時以為泰森只剩下幾個月的生命，沒想到經過治療，他已經好了，對家人來說這是無比的祝福與幫助。
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