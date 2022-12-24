PG&E明年漲價 用戶一年多付104元

PG&E可能將調漲費率，以支付野火與風暴費用。(Getty Images)

太平洋瓦電公司(PG&E)的1600萬名客戶，明年可能得支付更高的電費與瓦斯費帳單，以協助公用事業補償防火成本，以及火災及風暴 期間的緊急工作費用。

根據上周提交給加州 公用事業委員會與美國證交所委員會的文件，州監管機構正考慮PG&E要求、透過向客戶收取更多費用，來補足約13.6億元支出。

自明年6月開始的12個月內，同時接受電力與天然氣 服務的一般典型住宅客戶，每月將多支付8.67元的電力服務費用、全年約為104元；第二年，客戶每月要多支付1.49元(全年為18元)，收費將於第三年後結束。僅支付天然氣費用的客戶帳單，在第二年每月將增加約0.08元。

監管機構通常會考慮所有公用事業公司在年底提出的這類不可預見費用要求，例如在野火期間發生的費用；不過，電費與瓦斯費調漲的時間點，是在各個家庭努力應對通貨膨脹，牛奶、汽油與其他物品價格上漲階段。由於全球天然氣價格上調，公用事業費率也隨之上升。

「公用事業改革網絡」(Utility Reform Networkd)執行主任托尼(Mark Toney)表示，當帳單費用增加，變相顯示公用事業成本飆漲的情況。今年初，州監管機構允許PG&E將電價提高9%以上。

此外，托尼指出，因為PG&E有電線維護不佳的歷史，客戶不應承擔預防野火的費用；監督公用事業公司安全工作的獨立安全監管人員進行審查發現，PG&E在超過三個月時間遺漏30%檢查項目，包括電線桿損壞等問題。他認為，當PG&E一再未能通過安檢，股東應承擔山火成本。

PG&E表示，調漲費率提案包括2019-2021年用於野火預防工作支出，例如植被疏伐、野火與風暴過後的設備維修，以及提供受到新冠疫情與其他緊急情況影響客戶、免於停止公用事業中斷的計畫，其他成本還包括客戶隱私保護費用。

PG&E發言人加茲達(Mike Gazda)表示，委員會預期將考慮在6月之前提供臨時批准，之後進行更詳盡分析。若2023年底未最終批准，任何向客戶收取費用都將退還。