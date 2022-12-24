灣區周末好天氣 下周迎大雨

加州下周有大氣河來襲，灣區將降大雨。 （美聯社）

加州 和灣區 在本周末將迎來全國最好的假日天氣：氣溫暖和、陽光燦爛；但是隨著節日活動漸近尾聲時，大氣河（atmospheric river）的活動將逐漸增加。

大氣河是空氣中數千英尺長的狹窄水氣帶，是從熱帶地區流向美國西部的大量水氣；下周初，一股大氣層水氣預計將給灣區帶來中度降雨。

陣雨預計將在26日晚上進入北灣，灣區最強的降雨將發生在當晚和27日上午之間；即將到來的大雨將與本周末溫暖、乾燥的天氣形成鮮明的對比。

更大的降雨將在26日晚上席捲蘇諾瑪和納巴縣，27日在舊金山、屋崙和聖荷西也會有中等降雨。

根據歐洲模式的組合預測，27日灣區將有1到3吋的降雨，蒙多西諾和尤瑞卡海岸線將有高達5吋的雨。在聖他克魯茲 山脈、馬連岬角和北灣高地，預計也會有更高的總雨量。在更遠的內陸地區，中央谷地和塞拉山麓將有大約2至4英寸的雨量，而南加州的大部分地區將會有四分之三吋至一吋的雨量。

目前，預期的天氣條件符合弱大氣河的標準，帶來的水分水平遠遠超過一年中這個時候的正常水平。整個灣區的濕度水平將很高，並在27日白天達到飽和狀態，即雨水形成點。下午，北灣、東灣和半島的大部分地區將出現大雨，然後向南擴散到聖他克拉拉谷地和聖他克魯茲山區。

28日上午之後，雨勢會減弱，但灣區在今年餘下的時間裡可能會繼續看到一些更潮濕的天氣。27日之後，風暴之門將保持開放，因為越來越多的水氣會滾入加州海岸。

這種天氣在一年的這個時候並不罕見，因為加州大部分的降水通常在冬季的幾個月裡，至少它將為該州那些仍然落後於降水標準的地區提供一個健康的雨層。

在海拔較高的山區，該系統將帶來降雪，可能會給假日駕車出行的人帶來棘手的路況。目前來自歐洲和美國天氣模型的指導表明，27日在一些大的包括柯克伍德山的滑雪場，可能會有高達2.5呎的積雪，這將是對目前積雪的極大補充，對久旱無雨的加州的整體供水是一個福音。