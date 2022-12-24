全美數萬航班取消 灣區人滯留貨停送 聖誕禮物…來不及到達

冬季風暴造成全美數萬航班被取消或延誤，灣區三大機場也受到影響。（美聯社）

儘管身處陽光普照的灣區 居民感受不到美國其他地區正經歷的暴風雪和酷寒，但惡劣天候已造成數萬航班被取消或延誤，大量旅客滯留在機場 ，也對灣區民眾的度假計畫和配送服務造成影響。

雖然聖荷西23日的氣溫高達60度，但灣區三大機場的航班取消率卻向上攀升；聯邦快遞（FedEx）、UPS、亞馬遜、美國郵政都發出警告說，酷寒的天氣正在擾亂東海岸到西海岸的貨物配送。

根據根據FlightAware 23日數據，舊金山國際機場有98個航班被取消、223個航班延誤；聖荷西峰田國際機場有59個航班被取消，屋崙國際機場有56個航班被取消。

不過，舊金山機場似乎沒有因為航班調度的問題出現混亂，整體上一切順利，沒有瘋狂的乘客焦急尋找替代航班，航站外也沒有擠滿汽車或計程車。然而，在灣區以外的目的地機場的航班時刻表則亂成一團。

在太平洋大西北地區（Pacific Northwest），惡劣天氣迫使西雅圖 -塔科馬機場關閉跑道，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）和地平線航空（Horizon Airlines）23日中午前取消所有西雅圖-塔科馬機場的航班。截至下午1時，西雅圖-塔科馬機場取消了共555個航班，48%是離開西雅圖的班機，49%是抵達西雅圖的班機。

美國聯合航空（United Airlines）樞紐芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）23日上午有476個航班被取消，約占所有進出航班的四分之一，另外有578個航班延誤。

即使是留在加州的人，也可能因為這場冬季風暴受到影響，他們寄出的聖誕禮物無法及時送到親友手中；聯邦快遞說：「我們所有的配送地點都受到冬季風暴嚴重的影響，包裹運送可能會延誤。」

聯邦快遞指出，他們已完全暫停芝加哥、辛辛那提、水牛城、丹佛和路易斯維爾部分地區的服務，他們無法在保證日期前交貨必須退款的規定已不再無效。