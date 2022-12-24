我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

全美數萬航班取消 灣區人滯留貨停送 聖誕禮物…來不及到達

編譯組／灣區23日電
冬季風暴造成全美數萬航班被取消或延誤，灣區三大機場也受到影響。（美聯社）
冬季風暴造成全美數萬航班被取消或延誤，灣區三大機場也受到影響。（美聯社）

儘管身處陽光普照的灣區居民感受不到美國其他地區正經歷的暴風雪和酷寒，但惡劣天候已造成數萬航班被取消或延誤，大量旅客滯留在機場，也對灣區民眾的度假計畫和配送服務造成影響。

雖然聖荷西23日的氣溫高達60度，但灣區三大機場的航班取消率卻向上攀升；聯邦快遞（FedEx）、UPS、亞馬遜、美國郵政都發出警告說，酷寒的天氣正在擾亂東海岸到西海岸的貨物配送。

根據根據FlightAware 23日數據，舊金山國際機場有98個航班被取消、223個航班延誤；聖荷西峰田國際機場有59個航班被取消，屋崙國際機場有56個航班被取消。

不過，舊金山機場似乎沒有因為航班調度的問題出現混亂，整體上一切順利，沒有瘋狂的乘客焦急尋找替代航班，航站外也沒有擠滿汽車或計程車。然而，在灣區以外的目的地機場的航班時刻表則亂成一團。

在太平洋大西北地區（Pacific Northwest），惡劣天氣迫使西雅圖-塔科馬機場關閉跑道，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）和地平線航空（Horizon Airlines）23日中午前取消所有西雅圖-塔科馬機場的航班。截至下午1時，西雅圖-塔科馬機場取消了共555個航班，48%是離開西雅圖的班機，49%是抵達西雅圖的班機。

美國聯合航空（United Airlines）樞紐芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）23日上午有476個航班被取消，約占所有進出航班的四分之一，另外有578個航班延誤。

即使是留在加州的人，也可能因為這場冬季風暴受到影響，他們寄出的聖誕禮物無法及時送到親友手中；聯邦快遞說：「我們所有的配送地點都受到冬季風暴嚴重的影響，包裹運送可能會延誤。」

聯邦快遞指出，他們已完全暫停芝加哥、辛辛那提、水牛城、丹佛和路易斯維爾部分地區的服務，他們無法在保證日期前交貨必須退款的規定已不再無效。

機場 西雅圖 灣區

上一則

灣區周末好天氣 下周迎大雨

下一則

無照駕駛、襲警…金山地檢 多項重罪起訴19歲毒販

延伸閱讀

美2/3地區迎酷寒聖誕 加州飆高溫異常溫暖

美2/3地區迎酷寒聖誕 加州飆高溫異常溫暖
灣區房價續跌 仍冠全美20大都會區

灣區房價續跌 仍冠全美20大都會區
金山都會區11月房價 較峰值跌6.2% 連6月下跌

金山都會區11月房價 較峰值跌6.2% 連6月下跌
中國移動聖荷西數據中心 欠工程款挨告

中國移動聖荷西數據中心 欠工程款挨告
聖荷西州大圖書館 女子攜槍反鎖廁所

聖荷西州大圖書館 女子攜槍反鎖廁所

熱門新聞

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

2022-12-19 02:00
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲