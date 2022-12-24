全美數萬航班取消 灣區人滯留貨停送 聖誕禮物…來不及到達
儘管身處陽光普照的灣區居民感受不到美國其他地區正經歷的暴風雪和酷寒，但惡劣天候已造成數萬航班被取消或延誤，大量旅客滯留在機場，也對灣區民眾的度假計畫和配送服務造成影響。
雖然聖荷西23日的氣溫高達60度，但灣區三大機場的航班取消率卻向上攀升；聯邦快遞（FedEx）、UPS、亞馬遜、美國郵政都發出警告說，酷寒的天氣正在擾亂東海岸到西海岸的貨物配送。
根據根據FlightAware 23日數據，舊金山國際機場有98個航班被取消、223個航班延誤；聖荷西峰田國際機場有59個航班被取消，屋崙國際機場有56個航班被取消。
不過，舊金山機場似乎沒有因為航班調度的問題出現混亂，整體上一切順利，沒有瘋狂的乘客焦急尋找替代航班，航站外也沒有擠滿汽車或計程車。然而，在灣區以外的目的地機場的航班時刻表則亂成一團。
在太平洋大西北地區（Pacific Northwest），惡劣天氣迫使西雅圖-塔科馬機場關閉跑道，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）和地平線航空（Horizon Airlines）23日中午前取消所有西雅圖-塔科馬機場的航班。截至下午1時，西雅圖-塔科馬機場取消了共555個航班，48%是離開西雅圖的班機，49%是抵達西雅圖的班機。
美國聯合航空（United Airlines）樞紐芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）23日上午有476個航班被取消，約占所有進出航班的四分之一，另外有578個航班延誤。
即使是留在加州的人，也可能因為這場冬季風暴受到影響，他們寄出的聖誕禮物無法及時送到親友手中；聯邦快遞說：「我們所有的配送地點都受到冬季風暴嚴重的影響，包裹運送可能會延誤。」
聯邦快遞指出，他們已完全暫停芝加哥、辛辛那提、水牛城、丹佛和路易斯維爾部分地區的服務，他們無法在保證日期前交貨必須退款的規定已不再無效。
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