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無照駕駛、襲警…金山地檢 多項重罪起訴19歲毒販

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜23日表示，將控告19歲的毒販托雷斯多項重罪。（謝安宜臉書）
舊金山地檢長謝安宜23日表示，將控告19歲的毒販托雷斯多項重罪。（謝安宜臉書）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）23日表示，將控告19歲毒販托雷斯（Fernando Castro Torres）多項重罪，包括沒有駕照開車逃離警方追捕；如果所有罪名成立，托雷斯可被判入獄10年。與托雷斯一同被捕的還有一名未成年人，該未成年人持有169.4克芬太尼和其他麻醉藥品。

根據地檢長謝安宜辦公室的聲明，托雷斯將被起訴多項重罪指控，包括襲警、反抗執法、持有待售芬太尼、可卡因鹼、可卡因鹽及甲基苯丙胺等。

聲明中並指出：「2022年12月16日，托雷斯因藏有21.6 克芬太尼和其他麻醉劑而被捕。」聲明還透露，托雷斯為逃離警察追捕，從Olive Street到富蘭克林街（Franklin Street）再到Ellis Street的 Sacred Heart高中，逆向駕車向南行駛。一名警官被托雷斯駕駛的逃逸車輛撞倒，另有數輛汽車也被逃逸車輛撞上。

同時和托雷斯一起在車上一名未成年人也當場被捕，從該未成年人身上搜出持有169.4克芬太尼和其他麻醉藥物。

托雷斯16日至今一直被拘留，檢察官在該案中尋求審前拘留（Pre-trial detention）不予釋放。如果所有罪名成立，托雷斯可能會被判入獄10年。

謝安宜表示：「托雷斯將在法律的最大範圍內受到起訴，他會對其所犯下的罪行和魯莽行為負責，這些行為將警察、行人和駕駛置於不必要的危險之中。」她還強調：「該案再次說明，毒販給我們的城市帶來的重大風險，並提醒我們為什麼必須竭盡全力恢復公共安全和問責制。」

儘管謝安宜現已提出指控，但該案仍在調查當中。任何有案件相關信息的人都可以撥打電話1-415-575-4444聯繫舊金山警方，或發送短信至TIP411並以SFPD 開頭，以匿名提供案件線索。

警察 舊金山 駕照

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