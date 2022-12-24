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終結遊民危機 加州2035前得「年花81億」

編譯組／灣區綜合電
報告指出，加州要在2035年前終結遊民危機得年花81億元。（美聯社）
報告指出，加州要在2035年前終結遊民危機得年花81億元。（美聯社）

根據日前出爐的支持住房與加州居住夥伴合作計畫 (the Cooperation for Supportive Housing and the California Housing Partnership) 的最新報告，加州如欲於2035年解決遊民問題，從現在開始，每年就得投資81億元；這些經費將用於興建可負擔公寓、提供遷入住所遊民各項諮詢服務、協助提供房租以及提供緊急收容所。

報告同時還指出，目前州府已取得聯邦協助，每年撥出12億元，處理加州遊民危機問題。因此，如要真正解決此加州最迫切性問題，每年仍欠缺69億元。

根據加州州府今年調查統計，目前全加州共有無家可歸遊民17萬1521人，比2019年增加6%。加州遊民總數占全國遊民四分之一。

CSH西區管理主任 (CHS Western Regional Managing Director) 習樂 (Debbie Thiele) 表示，81億元這個數字看起來驚人，卻只有加州州府年度預算的2.5%。紐森州長已加強處理加州遊民問題，如過去兩年間推出的房鑰計畫 (Homekey program) ，為遊民興建1萬3000所居住單位。另外拜登政府9日亦宣布，未來兩年內，將遊民人口減少四分之一。

舊金山每年處理遊民問題費用已遽增到6億元。美國遊民服務組織聯繫委員會 (the U.S. Interagency Council on Homelessness) 上個月宣布，由於退伍軍人事務局協助，遊民人數已有顯著下降。

根據灣區委員會 (the Bay Area Council) 最新調查分析報告，灣區必須投下118億元，才能提供足夠收容3萬5000名無家遊民的住所。事實上，最新灣區一日調查，就統計有3萬7000名遊民，而這只是一日調查的結果，正確數目應當遠比這個數字大得多。

灣區委員會報告同時推測，未來12年間，加州23萬9963個住戶將淪為遊民，因此加州應做好如下準備：

•每年投資57億元，興建11萬2527戶可負擔公寓；

•每年投資180億元協助租戶；

•每年投資4億8800萬元，加強遷入住所遊民各項精神與物質協助；

•每年投資4億8800萬元，興建遊民收容所與過渡性臨時住所。

舊金山加大Benioff遊民與住房計畫主任顧瑟爾醫師 (Dr. Margot Kushel) 對灣區委員會的這項建議表示歡迎。她說，協助遊民取得住所服務非常重要，如果要解決目前遊民危機，最重要的是為這些邊緣化的民眾興建永久性住宅。

遊民 加州 投資

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