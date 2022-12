終結遊民危機 加州2035前得「年花81億」

報告指出,加州要在2035年前終結遊民危機得年花81億元。(美聯社)

根據日前出爐的支持住房與加州 居住夥伴合作計畫 (the Cooperation for Supportive Housing and the California Housing Partnership) 的最新報告,加州如欲於2035年解決遊民 問題,從現在開始,每年就得投資 81億元;這些經費將用於興建可負擔公寓、提供遷入住所遊民各項諮詢服務、協助提供房租以及提供緊急收容所。

報告同時還指出,目前州府已取得聯邦協助,每年撥出12億元,處理加州遊民危機問題。因此,如要真正解決此加州最迫切性問題,每年仍欠缺69億元。

根據加州州府今年調查統計,目前全加州共有無家可歸遊民17萬1521人,比2019年增加6%。加州遊民總數占全國遊民四分之一。

CSH西區管理主任 (CHS Western Regional Managing Director) 習樂 (Debbie Thiele) 表示,81億元這個數字看起來驚人,卻只有加州州府年度預算的2.5%。紐森州長已加強處理加州遊民問題,如過去兩年間推出的房鑰計畫 (Homekey program) ,為遊民興建1萬3000所居住單位。另外拜登政府9日亦宣布,未來兩年內,將遊民人口減少四分之一。

舊金山每年處理遊民問題費用已遽增到6億元。美國遊民服務組織聯繫委員會 (the U.S. Interagency Council on Homelessness) 上個月宣布,由於退伍軍人事務局協助,遊民人數已有顯著下降。

根據灣區委員會 (the Bay Area Council) 最新調查分析報告,灣區必須投下118億元,才能提供足夠收容3萬5000名無家遊民的住所。事實上,最新灣區一日調查,就統計有3萬7000名遊民,而這只是一日調查的結果,正確數目應當遠比這個數字大得多。

灣區委員會報告同時推測,未來12年間,加州23萬9963個住戶將淪為遊民,因此加州應做好如下準備:

•每年投資57億元,興建11萬2527戶可負擔公寓;

•每年投資180億元協助租戶;

•每年投資4億8800萬元,加強遷入住所遊民各項精神與物質協助;

•每年投資4億8800萬元,興建遊民收容所與過渡性臨時住所。

舊金山加大Benioff遊民與住房計畫主任顧瑟爾醫師 (Dr. Margot Kushel) 對灣區委員會的這項建議表示歡迎。她說,協助遊民取得住所服務非常重要,如果要解決目前遊民危機,最重要的是為這些邊緣化的民眾興建永久性住宅。