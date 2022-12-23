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涉殺孕妻案 彼得森要求重審遭駁回

編譯組／灣區22日電
加州法官20日駁回彼得森重新審判的要求。（美聯社）
加州法官20日駁回彼得森重新審判的要求。（美聯社）

加州法官日前駁回彼得森（Scott Peterson）重新審判的要求。彼得森被控在2002年平安夜將懷有身孕的妻子蕾西（Laci）屍體抛入舊金山灣。辯方聲稱，這樁舉世矚目的案件，因為一名陪審員隱瞞受過虐待的事實，以便獲選進入陪審團，好讓彼得森被判死刑，導致彼得森未能受到公平的審判。

聖馬刁縣高等法院法官馬蘇洛（Anne-Christine Massullo）裁定，被稱為「七號陪審員」的奈斯（Richelle Nice），在選擇陪審團期間雖然有不當行為，但其不當行為不足以要求重新審判，因為她對彼得森並沒有偏見。

馬蘇洛表示，奈斯沒有故意隱瞞其人生或提供錯誤的個人財務訊息，以求留在陪審團。她後來寫給彼得森的信，也沒有表現出對彼得森有報復心理。

馬蘇洛在裁決書中寫道：「法院得出結論，七號陪審員對問卷問題的回答，並非出於對彼得森有預設或不當的偏見，而是出於對問題的誤解和草率回答。」

彼得森的辯護律師哈利斯（Pat Harris）對法官這項裁決感到失望，因為裁決原諒奈斯的不當行為。

哈利斯說：「我們認為，這項裁決為未來的案件樹立一個不好的先例，陪審員故意犯下不當行為，但知道只要聳聳肩說『我忘了』就會被原諒。陪審團問卷和負責審閱它們的律師，依賴答案的誠實程度決定是否能有公平的審判，如果陪審員認為他們可以說謊，而且不會有任何影響，那就很難有公平的審判。」

哈利斯表示，彼得森的辯護團隊會繼續向前推進，直到他獲釋為止。

加州最高法院2020年發現奈斯隱瞞受虐經歷，認為需要舉行聽證會，以確定法院是否讓彼得森失去公平受審的機會，於是指派馬蘇洛負責。

高等法院在2020年單獨駁回彼得森的死刑判決，史丹斯勞縣（Stanislaus County）檢方也決定不再尋求判彼得森死刑，但認為他已獲得公平的審判。去年12月，彼得森被判處終身監禁。

蕾西的母親羅查（Sharon Rocha）20日說：「我們感謝七號陪審員的勇氣和誠實，任何陪審員都不應該經歷她所忍受的一切。」

哈利 加州 舊金山

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