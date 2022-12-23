派餐送暖遊民… 灣區林邦立做慈善 數十年不求回報

林邦立在辦公室手持市府獎章。（記者李怡／攝影）

露宿舊金山 街頭的遊民 ，一直是大家關注的話題，但因遊民的流動性很大，政府與社區組織很難對這一群體顧及周全。舊金山灣區知名企業家慈善家林邦立（George Lam）用一己之力，影響數百名義工，不懼危險走進田德隆地區每周為遊民派餐、送溫暖、時不時還給予金錢上的支持。為此他還特別成立美國關愛基金會，專注關愛社會底層民眾與遊民群體。

每星期日下午3時30分，在田德隆地區的Turk街，遊民們已提前兩、三個小時在這裡大排長龍，等候關愛基金會派餐車的到來。林邦立帶領義工們在此發放100份餐食給遊民，並在每周日晚點時候，帶著男義工們再轉戰金門大橋區域，為遊民派餐送睡袋。

林邦立（右四）與義工團隊在田德隆為遊民們派餐送溫暖。（記者李怡╱攝影）

林邦立表示，為遊民派餐是源於開車經過舊金山時，看到滿街的遊民沒吃沒住的地方。最難的時候是在疫情期間，幾乎所有餐館關閉，無家者們在垃圾堆裡找吃的。餐館關閉時間久了之後，垃圾堆裡也找不到食物，因此那一階段每天都來為他們派餐。雖然現在餐館恢復了，但是餐食溫飽對他們來說還是很難，所以餐食一送就是三年，還沒有要停下來的打算。

林邦立在灣區的慈善事業中不只是幫助遊民，還愛心助學低收入 家庭的子女教育，且積極支持社區的各項慈善活動。如每年與救世軍合作為社區低收入家庭派餐派紅包，他新年的心願就是將關愛基金會可以發展到，關愛全美國的遊民和低收入群體。

金山之路讀者慈善的發起人招思虹表示，林邦立發自內心數十年如一日做慈善不求回報。 2013年四川雅安發生芮氏規模7地震，他是第一個捐款的海外僑胞，只要海外僑胞和國內同胞有需求的地方就會有他。

林邦立在田德隆區為遊民派餐派紅包。（記者李怡／攝影）

招思紅說，林邦立還與李嘉誠一道捐贈北京體育場館水立方，支持跟隨國家文物收集等多種捐贈活動。

問起林邦立的捐贈和慈善初衷是什麼，他只是簡單一句話回應：「是我的信仰，神讓我這麼做的，做這些都是應該的，人們需要互相幫助。」

說這話時林邦立正接受本報採訪，身上穿的白襯衫被義工們發現破了個洞，大家笑他對自己太沒要求了，並說：「他就是這樣，自己的生活可以簡樸但是看不得別人受苦。」

關愛基金會義工負責人羅慈梅（CiMei Luo）說，林邦立是一位很正直低調，有愛心的慈善家，給路邊的遊民送睡袋，還會親自給他們蓋上被子，「他是奉神的使命去派餐，自2020年1月5開始為遊民派餐後沒有停止過」。