阿拉米達縣議員譚蓮娜 華埠宣誓就職

譚蓮娜（右）在屋崙華埠林肯中心舉行就職宣誓儀式。（記者張曼琳／攝影）

今年11月選舉中勝出，接任阿拉米達第三區前華裔 縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）的譚蓮娜（Lena Tam），21日在屋崙華埠 林肯中心就職宣誓，一眾譚蓮娜支持者、州和東灣民選官員及社區組織代表均前來共襄盛舉，見證又一華裔女性縣議員的誕生。

當晚5時30分，伴隨東灣台山同鄉會的舞獅表演，譚蓮娜的就職宣誓儀式開始；就職儀式協辦社區組織──屋崙華促會（OCIC）和屋崙華埠商會（OCCC） 代表致詞，祝賀譚蓮娜就職儀式。

譚蓮娜在眾人的見證下，完成就職宣誓儀式；譚蓮娜在儀式後致詞中說：「今日是冬至，在中國傳統文化中，是家庭的團聚時刻，享受彼此陪伴的溫暖，並分享艱苦漫長一年中的收穫和勞動成果。」

她還說：「我真的很榮幸能有機會為阿縣縣議會的第三區服務，並從前縣議員布朗（Dave Brown）的手中，接下陳煥瑛的棒子。」

譚蓮娜表示，布朗在繼承陳煥瑛精神遺產方面非常出色，而她正試圖從已故的陳煥瑛身上學習的事情是，通過互相合作，為所有人贏得尊重和尊嚴，尤其是那些接受服務不足的人士、並為移民社區發聲。

她指出，在新冠大流行退去後，將不得不更加努力地工作，以對抗新冠疫情帶來的仇恨和隔離。她說：「我們需要互動，真正重新認識彼此，作為民選官員和社區領袖，我們有責任譴責各種形式仇恨。」

阿拉米達縣前華裔縣議員賴燕屏在譚蓮娜致詞後，在場對其講話進行廣東話翻譯。

前阿縣縣華裔議員賴燕屏（左），在譚蓮娜(右)致詞後，現場將她的講話進行廣東話翻譯。（記者張曼琳／攝影）

華促會主席莊錦鎮向譚蓮娜表示祝賀，並呼籲其支持者多前來華埠消費，促進經濟。

華促會執行副主席Hal Gin表示，他很榮幸作為華促會代表，並和屋崙華埠商會共同協辦活動；「今晚大家就在唐人街的中心，這個特別的活動應該在這裡舉行。」他讚賞譚蓮娜對社區的服務，並表示社區對她充分信任，希望日後和她一同努力改善和振興社區。

屋崙華埠商會新任會長藍維新 （Francis Lan）恭喜譚蓮娜勝選，表示他和譚蓮娜相識超過25年，期待日後同她繼續合作，解決社區中的挑戰和問題。藍維新並指出，譚蓮娜是很好傾聽者，善於把大家聚集在一起，共同解決問題。

加州主計長余淑婷（Betty Yee）、多位現任阿縣議會議長以及東灣各地民選官員、社區領袖等，均到場見證並表示祝賀。