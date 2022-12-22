南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

美國地質調查局（USGS）分析，加州 30年內發生芮氏規模8的超級強震機率為7%。20日凌晨2時34分，北加州漢保德縣（Humboldt County）發生芮氏規模6.4強烈地震 ，致2人死亡，12人受傷。東灣聖利安住也在21日發生規模2.9地震。很多市民擔心，這是否為北加發生強震的前兆？

南加大地震中心教授酈永剛21日對本報表示，規模6.4地震發生在Ferndale外海西西南15公里，震深18公里。地震原理與威脅加州的聖安德列斯斷裂帶（San Andreas Fault）不同，該斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣海沃、柏克萊等區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。當地民眾需隨時做好地震應急準備。

餘震80餘次 最強規模4.9

酈永剛說，規模6.4地震中位置與2021年12月20日漢保德縣開普門多西諾(Cape Mendocino)附近發生規模6.2地震位置相同。強震對該地區的建築物（大多為早年維多利亞式建築）造成一定程度破壞。強震中2人喪生10多人受傷。並造成8萬居民斷電。但沒發布海嘯預警。當地在1992年也曾發生過規模7.2強震，產生海嘯，浪高約0.5米。

酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

此次規模6.4主震後目前已發生80多個有感餘震，最大震度4.9。本次規模6.4強震發生在北加與俄勒崗州交界處外海的開普門多西諾地震區(Cape Mendocino Earthquake Zone)。該處屬北美西海岸著名的凱斯開地亞俯衝帶(Cascadia Sabduction Zone)的最南段。是太平洋板塊向東移動碰撞北美板塊下插的邊界。凱斯開地亞俯衝帶南北總長1500公里，其上積聚的能量每500年足以產生一次規模9大地震。上次規模9強震於1700年發生在西雅圖和溫哥華外海。好在當時美國西部尚未開發，無傷亡報導。不過，那次規模9大震造成的海嘯(津波)橫跨太平洋衝擊日本東海岸，浪高4-5米致使幾十人喪命。

加州逾7成人口 住斷層周邊

酈永剛說，加州發生的地震與20日地震的原理不同。前者是由於太平洋板塊向東運動俯衝到北美板塊之下，而加州的聖安德列斯斷裂帶，則是北美板塊往南大平洋板塊往北相對水準滑移的邊界。屬另一套斷裂系統。該大斷層沿著太平洋板塊和北美洲板塊交界處，從美國墨西哥邊境往北到舊金山 灣區入海，是地球上地震活動最頻繁的區域之一。斷裂帶約1200公里長，每段400公里左右，每段有能力發生規模8的大地震，平均周期250-300年就有一次規模8地震。加州已知斷裂帶數百條，超過70%的人口都住在可能發生強震的斷層周邊30哩內。

1906年在北段舊金山發生規模8大地震，1857年在中段Tejon Pass發生規模8大震，1690年在南段Salton Sea發生規模8地震。從地震周期上說，未來30年內北加州、中加州發生規模8大震周期還不到，發生概率小於7%，而南加州已超過平均250-300年周期更有可能發生規模8大震，概率約為11%。

不過，北加州發生規模7地震的概率很高。自1989年在舊金山南邊、聖安德列斯斷裂帶西側分支發生6.9級強震，之後各界關注的是斷裂帶東側分支，包括Hayward Fault，Rogers Creek Fault和Calaveras Fault，其上在30年內發生規模7強震的概率高達73%。雖然在2014年南納帕（South Napa）發生規模6強震，但是能量沒有釋放完。因而在舊金山東灣發生規模7強震的的風險很高，當地民眾需隨時做好地震應急準備。

震央多在城區下 預警時間少

酈永剛表示，目前地震預警系統技術已經成熟。地震縱波和橫波傳播速率不同，縱波每秒鐘傳播速度6公里，能引起地面上下跳動；橫波傳播速度較慢，每秒3公里，能引起地面水平晃動，對建築物破壞大，造成的傷亡也大。當地震台檢測到先到達的縱波時，經過分析，就能搶在橫波到達前預警，爭取寶貴的時間，讓民眾逃生。以2014年納帕地震為例，柏克萊加大的超級計算機費時約5秒能測定震級大小，發生時間和斷裂走向等關鍵因素，以及地震波引起的地面振動烈度。震波傳播到舊金山城區需要18秒左右，這意味著，預警系統可以搶先13秒警告市民。