漢保德強震 紐森宣布緊急狀態 啟動資源援助

紐森表示州府與漢保德縣的居民站在一起，已迅速採取行動，當地政府和地方合作夥伴一同進行應急響應。（記者劉先進／攝影）

漢保德縣（Humboldt County）20日凌晨2時許發生芮氏規模6.4的強烈地震 ，當日州長紐森 （Gavin Newsom） 即刻宣布漢保德縣進入緊急狀態 ，為當地社區提供支持。

州長紐森辦公室聲明宣布，漢保德縣進入緊急狀態。在聲明中表示，本次規模6.4地震已造成兩人死亡，多人受傷，並造成停電，道路、橋梁、建築物和重要基礎設施（包括供水管線和煤氣管線）受損。

在該縣進入緊急狀態後，啟動括州運營中心（State Operations Center）和地方政府協調機制，以提供任何所需的資源，例如住所、食物、水和協助對建築物和道路進行損壞評估。州府也正在與當地的公用事業公司合作，在同日下午5時，迅速恢復漢保德縣南部的供電。

紐森和妻子詹妮弗向在地震中失去親人的家庭表示哀悼，並希望在地震中受傷的人平安無事。紐森說：「州府與漢保德縣的居民站在一起，已迅速採取行動，與當地政府和地方合作夥伴一同進行應急響應。」

聲明還表示，宣布進入緊急狀態令漢保德縣能根據「加州災難援助法」獲得資源，加州交通局可直接通過聯邦公路管理局緊急救濟計畫立即提供援助，並通過放寬領取失業救濟金程序文件，免除更換結婚證、出生證，以及其他規定紀錄的費用。

紐森還指示州機構和部門採取必要行動，為當地社區提供支持，包括加州交通局確保道路安全，州公路巡邏保障公共安全。同時紐森命令，州公共衛生局和緊急醫療服務管理局幫助當地醫院，林業和消防局負責解決額外緊急情況，加州地質調查局則負責繼續監測地震。

根據CBS電視台報導，在漢保德縣地震一天後，21日上午8時37分，在東灣聖利安住(San Leandro)附近發生了芮氏規模3.1地震。震中位於該市東北部約一哩處，電視台稱接到居民來電表示感到震動，但沒有接到任何損壞或受傷的報告。

在該市居住的華裔居民陳女士向本報表示，並未感到震動，但聽聞或許會有餘震發生，也會擔心地震將影響正常的工作和生活。

在CBS電視台報導中還表示，在州長紐森宣布漢保德縣進入緊急狀態後，仍有當地1萬4000戶停電，但與地震後當地7萬2000戶停電相比，數字又所下降。