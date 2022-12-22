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三大板塊會合 漢保德地震多

編譯組／綜合21日電
20日發生芮氏規模6.4強震的北加州漢保德縣，由於是三大板塊會合處，是一個地震好發區。（美聯社）
20日發生芮氏規模6.4強震的北加州漢保德縣，由於是三大板塊會合處，是一個地震好發區。（美聯社）

20日發生芮氏規模6.4強震的北加州漢保德縣（Humboldt County），是一個地震活動頻繁的地區，這次地震不是當地第一次大地震，也不會是最後一次。

漢保德縣去年同一時間也發生規模6.2地震。根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）的統計，在過去一個世紀裡，20日的地震震央方圓150哩範圍內，至少發生過40次規模6.0以上地震，包括1992年蒙多西諾角（Cape Mendocino）引發海嘯的7.2大地震。

美國地質調查所科學家表示，雖然當地未來一周再發生規模6.0以上地震的可能性只有1%，但未來肯定還會再發生大地震，因為這裡是太平洋、北美洲、胡安德富卡／戈德板塊（Juan de Fuca/Gorda）三大板塊不尋常的會合處，被稱為「蒙多西諾三會合」（Mendocino triple junction）。

在蒙多西諾縣（Mendocino County）長大、現在在灣區莫菲特機場（Moffett Field）地震科學中心（Earthquake Science Center）工作的敏森（ Sarah Minson）說：「這些板塊基本上相互碰撞，難以相安無事。」

敏森表示，現在還不知道是哪個板塊或斷層引發了20日的地震，但她懷疑可能是沿著該地區較活躍的蒙多西諾錯動型斷層（Mendocino Transform Fault）或聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）產生的走滑運動（strike-slip movement）造成的。她說：「那裡許多地震都是橫向機制，是大部分地震發生的原因。」

美國地質調查所表示，漢保德縣20日地震的震央在費恩谷（Ferndale）西南10哩處，緊鄰太平洋沿岸，深度為11.1哩，強度在衡量人們感受度的麥卡利震度（Modified Mercalli Intensity scale）一到十的級數中高達七級，代表出現非常強烈的震動和輕到中度的建築物破壞力。

專家指出，灣區的主要斷層包括海沃斷層（Hayward Fault）、卡拉維拉斯斷層（Calaveras Fault）和聖安地列斯斷層，三個斷層都屬於板塊水平移動的走滑斷層。

地震 灣區 加州

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