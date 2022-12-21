金山華埠商戶喜聞補助 籲年前注意治安 

永興餅家東主陳永興（左）仔細聆聽湯凱蒂介紹補助金申請信息。（記者張曼琳／攝影）

在昨日中午的走訪中，湯凱蒂與林少琪訪問多個商戶，包括都板街的奶茶店、遊客紀念品店，市德頓街的雜貨店、生鮮超市糕餅店等，向各位商家們耐心介紹兩項補助金申請信息，以及其辦公室的聯絡方式。 華埠 商戶喜聞補助計畫，並感謝兩人前來告知。

永興餅家（AA Bakery&Cafe）東主陳永興在聽取湯凱蒂的介紹後尤為開心；他表示，作為小商業主，在疫情 、通貨膨脹及招聘難的多重挑戰下，生意比以往要難做，他說：「市府提供的這些補助，肯定會對生意有幫助。」

同時，陳永興也想通過媒體提醒其他在華埠經營的商戶，每逢農曆新年針對華埠商戶、居民和遊客的劫案、爆玻璃案件會頻發。他強調，基本上「年年如此」毫無例外。

他認為，部分不法分子認為亞裔 人士和商戶會在新年期間存有現金，因此亞裔無論老少，很容易稱為目標。陳永也表示，近期華埠治安已大有好轉，但仍希望商戶和公眾不要掉以輕心，放鬆警惕。他還推薦商戶安裝裝貨門(Gate Loading Door) ，並表示會比一般的防盜門要安全。

林少琪向本報表示，十分開心在交棒下任總董前，有機會走訪商戶，為社區服務；她表示，在這兩個月任職總董期間十分忙碌、充實，感覺轉瞬即逝。接下來，她也將繼續抓住機會為社區多多點事，深耕華埠社區。