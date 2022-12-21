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宣傳補助 湯凱蒂、林少琪訪金山華埠小商戶

記者張曼琳／舊金山報導
前華裔市議員湯凱蒂（左一）與中華總會館女總董林少琪（右一）一同走訪華埠商戶。（記者張曼琳╱攝影）
前華裔市議員湯凱蒂（左一）與中華總會館女總董林少琪（右一）一同走訪華埠商戶。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）任命，接任舊金山市經濟和勞動力發展辦公室（OEWD）小商業辦公室（Office of Small Business）執行主任的前華裔市議員湯凱蒂（Katy Tang），與中華總會館女總董林少琪（Alisa Lam）一同走訪華埠商戶，帶去市府最新的小型企業資訊。此次也為林少琪在交棒下任總董前，最後一次公開媒體活動。

20日中午，湯凱蒂和林少琪以都板街（Grant Ave）夾Pacific Ave的街口為起點，一路走訪了都板街、市德頓街（Stockon St) 以及華盛頓街（Washington St）的多間商戶，進行社區外展，了解華埠商戶需求以及宣傳最新的兩項補助計畫。

新冠疫情期間華埠治安不靖，多處商戶店面遭到損毀，為援助小商業，舊金山市經濟和勞動力發展辦公室提供名為「店面蓄意破壞援助金（ Storefront Vandalism Grant）」計畫，向符合資格的商戶提供最高2000元的援助金，用於支付因店面遭蓄意破壞，而產生的相關費用。

獲得援助金商戶需滿足幾個條件，包括擁有店舖門面、總收入低於800萬、在過去的12個月內遭受蓄意破壞並能提供損毀證明。湯凱蒂向本報補充道，損毀證明並不複雜，只要能提供修復店面損毀相關開銷的收據，以及報警紀錄，或者在通過市府311電話、網站留有申報紀錄，均可以作為損毀證明。

滿足條件的商戶，可上網https://sf.gov/get-grant-vandalism-related-costs-your-small-business-storefront進行申請。申請時需上傳損壞證明和W9表格。如文件準備齊全，整個申請過程耗時約15分鐘。

去年7月，華埠曾遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟，不少商戶都收到了律師信函，引起社區恐慌。舊金山市府也尤為關切該事件，為此向小商戶提供高達1萬元的障礙清除/無障礙通行補助金（Accessible Barrier Removal Grant），正在受理申請，商戶在提交申請後需等待審核。

湯凱蒂表示，本次提供高達1萬元的補助金為的是幫助商戶提供更好的通行條件，購買以下一項或兩項，包括家具、固定裝著、設備，以及獲取持證無障礙通行鑑定專員（CASp）報告，皆可獲取最高1萬元的報銷。

根據市府網站，申請無障礙通行補助金需滿足的條件還包括總收入必須少於250萬元、員工少於100名、並在提交購買報價單時，附上收據並且收據日期不能早於2019年7月1日等。該補助金也可直接上網申請，網址為https://sf.gov/apply-grant-make-your-business-accessible，申請過程約20分鐘。

湯凱蒂（左二）、林少琪（右三）、OEWD資深經理陳嘉霖（右一）、Kifer Hu...
湯凱蒂（左二）、林少琪（右三）、OEWD資深經理陳嘉霖（右一）、Kifer Hu（左一） 一行人走訪華埠，宣傳小商業補助項目與商家合影。（記者張曼琳╱攝影）

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